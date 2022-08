Trei persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii unui copac în landul Austria Inferioară (est), iar doi copii au murit în Carintia (sud), relatează sursa citată, potrivit Agerpres.

Copiii, cu vârste între cinci şi opt ani, şi persoanele rănite se aflau în apropierea unui mic lac din Carintia când mai mulţi copaci au fost smulşi din rădăcină de rafalele de vânt puternice, a declarat purtătorul de cuvânt al Crucii Roşii din acest land austriac.

Very heavy storm in my local area Carintia/Austria. Many trees broken. At a lokal lake 2 children dies while standing under a tree and some branches r broken. 3 people r missing. Firewatch diver search for missing. Wish condolence to the parents of the children pic.twitter.com/cSFithMag6