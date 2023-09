Dar nu toti copiii care au performante slabe la scoala si in mod clar nu se ridica la potentialul lor, au o problema. Exista o serie de lucruri pe care parintii le pot face pentru motivarea copiilor, ca acestia sa incerce mai mult. Ceea ce invatam copiii acasa poate avea un impact enorm in realizarile si rezultatele lor de la scoala. Copiii au nevoie de parinti pentru a le deschide lumea informatiilor si a posibilitatilor care sa-i motiveze sa isi doreasca sa invete si la scoala mai mult.

Ca parinti, suntem implicati in viata academica a copilului pentru ca stim cat de importanta este aceasta pentru viitorul lor. Din pacate, copiii nostri nu par sa impartaseasca intotdeauna preocuparea parintilor cu privire la viitorul lor. Stim acest lucru pentru ca ei continua sa acorde prioritate jocurilor si sa stea cu prietenii lor peste orele de scoala. De ce nu sunt copiii motivati sa invete bine la scoala? La urma urmei, este in interesul lor sa se dezvolte cognitiv. De ce nu exista motivarea copiilor pentru invatatura si de ce nu vor sa reuseasca atat cat ne dorim noi parintii, sa reuseasca?

Aici este problema. Scoala este un aspect al vietii care necesita disciplina si munca. Copilul trebuie sa detina importanta de a face bine el insusi. Motivarea copiilor pentru invatatura nu poate fi fortata. Daca incerci sa fortezi motivarea copiilor pentru invatatura, aproape intotdeauna lucrurile se inrautatesc.

Cu toate acestea, exista pasi pozitivi pe care ii poti face pentru motivarea copiilor pentru invatatura si ca sa faca mai bine la scoala. Majoritatea acestor pasi implica crearea unei structuri care sa le permita sa aiba o mai buna disciplina si urmarire. Aceasta structura imbunatateste sansele de succes ale copilului, iar gustul succesului este adesea ceea ce stimuleaza motivarea copiilor.

Moduri de a motiva copii sa le placa la scoala

1. Ramai pozitiv. Pastreaza o relatie cu copilul care este deschisa, respectuoasa si pozitiva. Aminteste-ti ca tu si copilul tau sunteti in aceeasi echipa. Acest lucru iti va permite sa fii influent, si acesta este cel mai important instrument parental. Pedepsirea, moralizarea si amenintarea nu te vor duce nicaieri si vor fi in detrimentul relatiei. Sentimentele de anxietate, frustrare si frica sunt normale si usor de inteles. Dar astfel de reactii la copiii tai sunt ineficiente si vor inrautati lucrurile. Aminteste-ti ca treaba parintelui este sa-l ajute sa invete cum sa fie responsabil.

2. Include regula „cand”. Una dintre lectiile vietii este ca suntem platiti dupa ce facem munca. Deci trebuie sa spui lucruri de genul „cand termini de studiat, este posibil sa mergi la prietenul tau in vizita" sau „cand iti termini temele putem discuta despre vizionarea acelui film pe care ai vrut sa-l vezi". Pune in aplicare aceasta regula si respect-o. Prin aplicarea regulii „cand tu” inveti mintea copilului sa fie disciplinata si sa poata amana satisfactia.

3. Identifica un loc de studiu. Poate este nevoie de o locatie mai linistita de lucru, departe de restul familiei, pentru a studia. Poti sa ajuti sa experimenteze, dar odata ce gasesti ceea ce functioneaza cel mai bine, pastreaza acea locatie. De asemenea, alege un birou pe gustul copilului astfel incat sa se simta bine in acel loc, sa-si organizeze cat mai eficiente rechizitele scolare si sa studieze cu placere.

4. Creeaza o structura pentru copil. Daca copilul nu studiaza si notele lui scad, este cazul sa te implici, indiferent daca te vrea acolo sau nu. Atentie, nu esti acolo pentru a face munca pentru el, ci pentru a ajuta la configurarea structurii pe care o poate crea pentru a invata mai eficient. Structura poate include timpii programati pentru studiu si pentru repaus. S-ar putea impune anumite conditii de folosire a gadgeturilor. Faceti tot posibilul sa inteleaga ca aceasta nu este o pedeapsa, ci o modalitate de a-l ajuta sa dezvolte o buna etica a muncii.

5. Intalneste-te cu profesorul. In cazul in care notele copilului si obiceiurile de lucru nu nu sunt performante cum te astepti, poti stabili un plan de intalniri cu el si profesorii lui. Va insemna in primul rand o verificare suplimentara a temelor pentru acasa, si verificarea ca acestea nu sunt uitate acasa. Asa copilul isi gestioneaza mai bine timpul, finalizeaza si isi organizeaza munca.

