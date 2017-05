StilPropriu.ro – Top cele mai ieftine 6 biciclete si benzi de alergat

StilPropriu.ro are o multime de oferte avantajoase pentru diferite aparate de facut sport indoor.

StilPropriu.ro – Mai multe oferte de aparate de sport gasiti AICI.

StilPropriu.ro are o multime de oferte diverse pentru mai multe produse de sport, printre care si benzi de alergat sau biciclete indoor. Noi am ales 6 dintre cele mai ieftine si mai fiabile modele si vi le prezentam, detaliat, mai jos:

StilPropriu.ro – Bicicleta stationara Fitness 7006

Prima bicicleta stationara Fitness pe care v-o recomandam va ajuta sa faceti exercitii cu o comoditate absoluta in propria casa. Bicicleta e dotata cu ecran LCD care afiseaza timpul, viteza si caloriile arse in timpul exercitiului, ghidon reglabil cu invelis din spuma pentru o mai buna fixare si pedale de fixare maxima. Mai multe detalii si pretul le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Bicicleta eliptica Fitness

O alta bicicleta, de aceasta data un model eliptic, poate fi achizitionat foarte avantajos de la StilPropriu.ro Bicicleta va ajuta sa intrati in forma in cel mai scurt timp, are 8 nivele de rezistenta, este volanta si are 6kg. Bicicleta e dotata cu LCD care afiseaza timpul, viteza, caloriile, distanta parcursa dar si pulsul. Consultati oferta in detaliu AICI.

StilPropriu.ro – Banda de mers pliabila cu difuzoare Cecofit Run Step

Banda de mers pliabila cu difuzoare Cecofit Run Step este ideala pentru a face miscare indoor. Banda are 12 programe de antrenament presetate, 4 viteze presetate, viteza reglabila de la 1 la 10km pe ora, ecran LCD, panou de control, suport si cablu jack pentru a conecta dispozitive electronice, roti pentru transport, manere pentru prindere din spuma si multe, multe alte functii. In plus, pretul este unul foarte bun si poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Bicicleta de spinning fitness

Daca vreti sa fiti in forma dar nua veti timp pentru a merge la sala de sport, bicicleta de spinning fitness este solutia ideala. Este o bicicleta volanta ce cantareste 13kg, are transmisie cu lant si sistem fix, diverse nivele de rezistenta si ecran LCD. Bicicleta suporta o greutate maxima de 120kg si are dimensiunile 48x117x106cm. Pretul bicicletei poate fi consultat AICI.

StilPropriu.ro – Banda de mers fitness

Reducere foarte mare la stilpropriu.ro pentru banda de mers fitness. Aceasta banda are 3 programe automate in structura sa, e dotata cu ecran LED ce afiseaza viteza, timpul, distanta si caloriile arse in timpul exercitiilor. Pretul benzii de alergat il gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Banda de alergat

Ultimul model de banda de alergat pe care vi-l prezentam este cel din imagine, un model ce are 12 programe presetate si 5 nivele de viteza. Are si panou de control cu ecran de tip LED, 3 nivele de inclinare, 2 suporturi de stilca de apa si este si pliabila pentru o depozitare mai usoara. Toate detaliile dar si pretul le gasiti AICI.