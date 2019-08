Stenograme incendiare din CEx-ul PSD. Ce le-a spus Dăncilă participanților. Ponta, făcut praf

Viorica Dăncilă, înaintea ședinței CEx PSD. Foto: Inquam Photos / George Calin

Conform Realitatea TV, care citează surse din interiorul ședinței Comitetului Executiv al PSD, Viorica Dăncilă le-a cerut membrilor părerea referitoare la Pro România și a vorbit în termeni duri despre Victor Ponta.

Realitatea.net redă discuțiile dintre Viorica Dăncilă, Olguța Vasilescu și Paul Stănescu, așa cum au fost purtate în CEx-ul PSD, potrivit informațiilor exclusive obținute de Realitatea TV.

Viorica Dăncilă: Am vrut reorganizare. Asta presupunea intrarea Pro România la guvernare. Am avut o discuție cu Victor Ponta. Discuția nu a fost cum am vrut, PSD pierdea prea mult. ALDE și Pro România voiau nouă ministere, iar PSD ar fi rămas doar cu 10. Vreau opinia CEX despre o colaborare cu Pro România. Dar ne putem trezi că dacă intră acum la guvernare în toamnă vor să plece. Ce ne facem?

Olguţa Vasilescu: Dăm prea multă atenţie Pro România. Ne fură parlamentari.Şi au făcut 5%.

Paul Stănescu: Pe Ponta îl ştim toţi. E lipsit de caracter.

Conform Realitatea TV, Viorica Dăncilă a mai spus: "Ponta a pierdut alegerile fiind arogant. Când Ponta era președinte, nu se lua de baroni. Nu a învățat nimic".





Context

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a întrunit la ora 17:00, într-o şedinţă programată la Palatul Parlamentului. Una dintre temele de pe agenda reuniunii este situaţia coaliţiei PSD - ALDE.

Viorica Dăncilă a declarat la sosirea la ședința Comitetului Executiv al PSD că, din punctul ei de vedere, nu se va rupe coaliția de guvernare.

"Eu cred că întotdeauna trebuie să existe dialog şi întotdeauna trebuie să existe o negociere. Nu se rupe coaliția, este o glumă”, a spus Viorica Dăncilă.