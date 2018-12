Stelian Tănase, analiză DEVASTATOARE pentru Klaus Iohannis

Analistul politic Stelian Tănase consideră că președintele Klaus Iohannis nu a contat, de fapt, în jocul politic și asta pentru că nu se pricepe. El consideră că singura șansă a lui Iohannis de a câștiga încă un mandat este o candidatură a lui Liviu Dragnea, cel mai comod adversar. În condițiile în care PSD va ieși cu un alt candidat, Iohannis va avea serioase probleme.

”Klaus Iohannis de fapt nu a contat. Nu a inregistrat nicio victorie. Singuratec la Cotroceni, neinteresat de treburile publice, încet, nesigur – mereu a ratat momentul. Se vede că este nepriceput in politică, nu știe ce să facă, ce sa spună, cum să actioneze. Mă rog, daca ar fi interesat sa o faca. In afara de calatoriile in strainatate nimci nu il pasioneaza în politica:E vanitos si singrua lui placere e sa s evada cu sefi de stat sa fie primit cu mari onoruri. Cind se intoarce acasa il loveste plictisul. La Bucuresti nu se cupleaza la realitate, in ciuda jobului lui de presedinte al României. Pină cind ii vine o idee, a trecut trenul prin gara.

Spre finele anului anului s-a animat puțin cu gindul că se apropie alegerile prezidentiale. Dragnea l-a manevrat pe Iohannis cum a vrut si in 2018. E mai rapid, mai parșiv și mai experimentat în manevre. Mereu l-a pus in defensivă pe Klaus Iohannis – care a avut astfel ocazia să ne ofere mai mult momente comice in acest an. Meditatorul de fizică de liceu de la Sibiu nu și-a iohannisdepășit provincialismul nici după aproape un mandat.

Totusi Klaus Iohannis pastreaza prima șansă pentru Cotroceni in 2019. Dar singura lui resursă electorală este resentimentul puternic al populatiei ( cf sondaje ) împotriva lui Liviu Dragnea și PSD. Dragnea este contra-candidatul cel mai comod pentru Klaus Iohannis. Cu el împotrivă, victoria sibianului este asigurată. Klaus Iohannis nu ar trebui să fie interesat ca Dragnea să intre în pușcărie. Trebuie lăsat să candideze. Esecul il va scoate pe Dragnea din circuit, PSD il va elimina apoi. Dacă se intimpla asta totusi sa nu candideze Dragnea pentru PSD Iohannis va afla în fața altui candidat/surpriză și nu se știe cum iese. Cu Dragnea in cursa prezidentiala, Iohannis este dinainte învingător. Firește, dacă vom mai avea alegeri libere.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.