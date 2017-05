Sorin Grindeanu, anunţ de ultima oră despre posibile remanieri

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, referindu-se la o eventuală remaniere în Cabinetul său, că se va analiza în coaliția de guvernare dacă sunt necesare "anumite îmbunătățiri".

"Evaluarea pe care o fac eu, ca prim-ministru, asupra echipei guvernamentale o să o prezint atunci când va fi momentul, când simt că se depășește de către unii componenți ai acestei echipe o anumită limită, o să o prezint și o să discut cu liderii coaliției. E normal. Așa am făcut și în urmă cu două luni, când au fost schimbați, dacă nu mă înșel, din diverse motive, patru membri din echipa guvernamentală. Am venit în coaliție, fiecare partid din coaliție și-a făcut ședințele din structurile de conducere, unde s-a obținut susținerea politică. Ăsta e un mers normal la un guvern politic, nu suntem un guvern tehnocrat", a declarat Grindeanu, la Mioveni.

Întrebat dacă a depășit vreun ministru până acum limita, șeful Executivului a răspuns:

"Lucrurile astea, în mod normal, n-o să le discut prima oară în presă. N-am făcut-o, n-o s-o fac nici în viitor. O să le discut aceste chestiuni, în primul rând, cu coaliția și vom vedea dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri".

De asemenea, chestionat când și unde o să să întâlnească atât cu liderul PSD, Liviu Dragnea, cât și cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pentru a analiza activitatea fiecărui minister în parte, șeful Guvernului a replicat:

"Cu domnul președinte Dragnea m-am întâlnit astăzi mai devreme (...) O să mă văd (...) în mod sigur și mâine. Cu domnul Tăriceanu, de asemenea, am vorbit astăzi. Sunt dialoguri normale pe care le am cu cei doi lideri, cel de la PSD și cel de la ALDE, liderii coaliției care susțin Guvernul pe care-l conduc. E un dialog cât se poate de normal pe care îl am, l-am avut și-l voi avea".