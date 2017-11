Şoferii, uluiţi în trafic. Au văzut un TANC care se plimba pe străzi. Incredibil cine era la turelă

Un şofer străin, pasionat de tancuri, a reuşit performanţa de a-şi transforma maşina Volvo V70 într-un veritabil vehicul de luptă, dar ceva mai mic. Galeria Foto.

Transformarea automobilului suedez in tanc are ca "scuza" participarea sa in cadrul unui eveniment caritabil, cunoscut sub denumirea Bangers for Ben 2017. De altfel, acest Volvo V70 a fost scos la vanzare din aceeasi cauza, conform 4tuning.ro.

Cea mai mare suma oferita pe acest Volvo V70 transformat in tanc se ridica la 2.300 de lire sterline, insa licitatia continua pana joia viitoare. Automobilul suedez se vinde cu orice pret, indiferent de suma finala.

Cum arată acest Volvo, transformat în tanc, în Galeria Foto.