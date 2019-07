Sistemul SF care îți scanează ochii și-ți ghicește personalitatea

Știi celebrul proverb care spune că ochii sunt fereastra sufletului? Ei bine, chiar este adevărat. Inteligența artificială ar putea prezice care este tipul tău de personalitate prin simpla scanare a ochilor tăi.

Cercetătorii de la University of South Australia, Max Planck Institute for Informatics, University of Stuttgart și Flinders University, au creat un algoritm desprins parcă din filmele SF. Acesta poate recunoaște patru din cele cinci mari caracteristici ale personalității umane: neuroticismul, extraversia, agreabilitatea și conștiinciozitatea.

În acest sens, cercetătorii au urmărit mișcările ochilor a 42 de participanți, în timp ce aceștia au întreprins diverse activități într-un campus universitar. Pe lângă asta, fiecare participant a completat un test destul de elaborat, pentru a-i fi descoperită personalitatea.

„Studiul arată noi legături între mișcările ochilor și trăsăturile de personalitate, un domeniu studiat și în trecut, a declarat doctorul Tobias Loetscher. „Astfel de descoperiri au potențialul de a îmbunătăți interacțiunile dintre oameni și mașini".

Potrivit acestui studiu, este pentru prima dată când mișcările ochilor au fost folosite pentru a identificare aceste trăsături, lucru interesant în sine, dar, scopul final este să îmbunătățească relațiile dintre om și mașină în viitor, potrivit lui Tobias Loetscher de la Universitatea South Australia.

„Oamenii caută tot timpul servicii personalizate. Totuși, roboții din prezent nu detectează sentimentele oamenilor și nu se pot adapta în funcție de ele", a spus Loetscher. „Acestă cercetare prezintă oportunitatea de a dezvolta roboți și computere care să fie mai bune la interpretarea semnalelor umane", a explicat el.

În plus, cercetarea a reușit să creeze un fel de punte între studiile de laborator, care sunt strict controlate, și studiul mișcărilor naturale ale ochiului în medii reale. Însă, cel mai important, a reușit să valideze rolul personalității în explicarea mișcărilor ochilor în viața de zi cu zi.

