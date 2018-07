Motivul şocant pentru care numărul sinuciderilor au crescut în ultima perioada

sinucidere

Cresterile de temperatura pana la mijlocul acestui secol pot duce la 21.000 de sinucideri in plus in Statele Unite si Mexic, conform unui nou studiu.

Prin compararea temperaturilor din istoria recenta si a datelor privitoare la sinucidere, cercetatorii au gasit o corelatie puternica intre vremea calda si cresterea numarului de sinucideri. Au estimat ca schimbarea climatica poate duce la continuarea acestui tipar de crestere a ratei sinuciderilor, cel putin in SUA si Mexic.

„Atunci cand vorbim despre schimbarea climatica, este usor sa o gandim in lucruri abstracte. Dar miile de sinucideri care pot avea loc din cauza incalzirii climei nu reprezinta doar un numar, ci pierderi tragice pentru familiile din tara”, a precizat Marshall Burke, profesor asistent la School of Earth, Energy & Environmental Sciences din cadrul Universitatii Stanford.

Se stia de secole ca rata maxima a sinuciderilor era vara, in timpul lunilor mai calde, dar, in afara de temperatura, exista si alti factori care variaza, precum rata somajului sau lumina, iar pana acum a fost greu de separat rolul temperaturii din alti factori de risc, scrie descopera.ro, care citeaza Futurity

Asa cum au descris in lucrarea publicata in jurnalul Nature Climate Change, cercetatorii au gasit dovezi puternice ca vremea mai calda creste atat numarul de sinucideri, cat si utilizarea limbajului depresiv pe retelele de socializare. „In mod surprinzator, aceste efecte difera foarte putin in functie de cat de bogate sunt populatiile si cat de obisnuite sunt cu vremea calda”, a precizat Burke.

„Am studiat efectele incalzirii asupra conflictului si al violentei timp de mai multi ani, descoperind ca oamenii se lupta mai mult atunci cand e cald. Acum observam ca oamenii se ranesc si pe ei insisi. Se pare ca temperaturile ridicate afecteaza in mod profund mintea umana si modul in care decidem sa facem rau”, a precizat Solomon Hsiang, co-autor al studiului si profesor la Universitatea California, Berkeley.