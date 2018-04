Simona Halep a pozat sexy, provocator, aşa cum n-am mai văzut-o, în paginile unei reviste

Simona Halep, numărul 1 WTA, a acceptat un interviu altfel şi o şedinţă foto deosebită de pozele ce o înfăţişează pe teren, pentru revista ELLE. Galeria Foto.

Postura în care apare Simona Halep este, totuşi, una cuminte, fără imagini la limita decenţei. De altfel, sportiva noastră a şi declarat recent că nu ar îndrăzni să apară în pictoriale "fierbinţi".

"Mă maturizez și eu, nu mai sunt copil. Am 26 de ani și am trecut prin multe în toți acești ani. Mă simt pregătită pentru viață. Mi-a crescut încrederea în mine, de aceea am început să fiu altfel. Toți ne schimbăm odată cu trecerea anilor. Nu am cum să rămân la fel ca acum câțiva ani, mai ales că sunt foarte dornică să învăț. Mereu am știut ce vreau să spun, am știut ce vreau în viață, dar nu stăteam prea bine la partea de comunicare. Acum îmi este mai ușor și încerc să fiu și mai bine. Până la urmă, sensul vieții este să vezi cât de bun poți fi la toate capitolele", a spus Simona Halep pentru numărul din mai al revistei ELLE.

Coperta şi poza cu Simona Halep, în Galeria Foto.