Şi-a văzut fiica în chinuri! Micuţa urla, dar nu părea să aibă nimic. Când s-a uitat la gura ei...

La scurt timp după ce şi-a luat fetiţa de la creşă, o tânără mămică a avut parte de şocul vieţii! Micuţa nu se mai oprea din plâns, aşa că a tras maşina pe dreapta şi a început s-o "verifice" centimetru cu centimetru. Când s-a uitat mai atent la faţă, însă, a simţit cum i se face rău: avea herpes la gură, iar asta îi provoca dureri de nesuportat...

Consuela Smith, o mamă din Oklahoma, a îngheţat de spaimă când a văzut că fetiţa ei, în vârstă de un an, avea numai băşici la gură...



"Am văzut băşicile cum se formau sub ochii mei. Avea buzele pline şi începuse să sângereze", a spus mama, şocată.



Băşicile erau atât de dureroase, încât micuţa plângea zi şi noapte. Nimic nu părea să-i calmeze durerea, iar Consuela simţea cum îşi pierde minţile, din cauza neputinţei.



"Când am dus-o la doctor, mi s-a spus că are herpes, dar nimeni din casă nu avea aşa ceva", a continuat aceasta.



După ce s-a consultat cu soţul ei, femeia a mers la creşă. Căuta răspunsuri şi ştia că numai personalul de acolo putea să o lămurească. Nu mică i-a fost mirarea, însă, când i s-a spus că una dintre îngrijitoarele cu care intrase în contact şi fiica sa avea herpes bucal. Asta a înfuriat-o la culme şi a depus plângere la conducerea unităţii.



"Starea de sănătate a copiilor pe care îi avem în grijă este extrem de importantă pentru noi. Unitatea noastră s-a angajat, încă de la început, să urmeze cu stricteţe normele de igienă necesare şi să respecte în totalitate regulile impuse de lucrul cu copiii. Ne angajăm să luăm toate măsurile pentru a împiedica răspândirea oricărui tip de boală în unitate", i-au răspuns reprezentanţii creşei.



Deşi susţine că nu a fost mulţumită de modul în care conducerea creşei a decis să gestioneze situaţia, în prezent, Consuela face eforturi disperate pentru a-şi ajuta fiica să depăşească perioada. Mămica speră ca micuţa să se vindece cât mai repede.