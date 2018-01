Parizienii pot răsufla uşuraţi: Sena începe să se retragă (VIDEO)

Mai multe zone de la periferia Parisului sunt inundate, iar o parte din locuitori se deplasează cu ajutorul bărcilor, în timp ce câteva sute de localinici au fost evacuaţi din locuinţe.

Aproximativ 1.500 de oameni au fost evacuaţi din propriile case, duminică, iar câteva locuinţe au rămas fără energie electrică, au informat autorităţile.

Încă de miercuri, transporturile au fost afectate, iar mai multe muzee, între care şi celebrul Luvru, au fost închise parţial. La nivel naţional, circa 250 de localităţi au fost afecate de inundaţiile provocate de topirea rapidă a zăpezii. a fost inchisa.

Ultimele inundaţii majore în Paris au fost în 2016, când Sena a ajuns până la 6.1 metri.

River Seine keeps swelling in Paris, threatens to overflow its banks pic.twitter.com/qtXG8sfdJK