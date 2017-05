Secretul dureros din spatele acestei fotografii de nuntă. Mireasa va muri. Nuntaşii, în stare de şoc

O femeie şi-a îndeplinit cea mai mare dorinţa a vieţii cu doar câteva zile înainte să moară în urmă unui diagnostic cumplit.

Ronda Bivens se lupta cu cancerul terminal, însă şi-a dorit să se căsătorească din tot sufletul cu iubirea vieţii ei înainte să moară, Matt Mager.

"Şi-a dorit o nuntă frumoasă, aşa că am vrut să îi ofer asta", a spus Matt.

Femeia se află într-un centrul de îngrijire paliativă, aşa că toţi prietenii săi au contribuit la organizarea nunţii cu Matt, tatăl celor doi copii ai săi.

Nuntă a avut loc joi, în ziua în care Ronda a împlinit 28 de ani, după un an în care s-a luptat cu chimioterapie, radiaţia şi amputarea unui picior, scrie girly.ro.

După ce a descoperit un nodul în urmă cu un an, Ronda a scris pe Facebook: "Niciodată nu m-aş fi gândit că am cancer. Aşa că va rog, dacă găsiţi un nodul de orice fel, mergeţi la doctor. Mergeţi la mulţi doctori pentru a două opinie. Poate că dacă aş fi făcut asta, lucrurile au fost diferite."

La ultimul consult, medicii i-au spus însă lui Matt că soţia lui mai are câteva zile de trăit: "A vrut să mergem acasă, aşa că suntem acasă. O ţin de mâna în fiecare zi şi încerc să mă concentrez pe timpul pe care îl mai avem. Primeşte morfină pentru durere, aşa că doarme mult, dar când se trezeşte este încă o luptătoare. Are cei mai frumoşi ochi. S-a trezit aseară şi era foarte entuziasmată de nuntă. Am vorbit aproape o oră. A vrut să vadă fotografiile. Ne-am uitat la ele, am râs, am plâns şi ne-am ţinut în braţe".