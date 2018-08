Scenariu şoc în cazul directorului APIA Cluj, dispărut de 10 zile într-un lac

Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, disparut in 21 iulie in lacul Belis-Fantanele, poate fi declarat mort prin hotarare judecatoreasca abia dupa 2 ani daca, pana atunci, cadavrul nu este scos la suprafata, cautarile in acest caz fiind sistate de autoritati dupa 10 zile.

Potrivit prevederilor art. 49 al noului Cod Civil, care se refera la declararea judecatoreasca a mortii, cererea poate fi inaintata instantei de catre orice persoana interesata.



"In cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata. Daca data primirii ultimelor informatii sau indicii despre cel disparut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevazut in alin. (1) se socoteste de la sfarsitul lunii in care s-au primit ultimele informatii sau indicii, iar in cazul in care nu se poate stabili nici luna, de la sfarsitul anului calendaristic", se arata in documentul citat.



Cautarea directorului APIA Cluj, Adrian Zaharia, s-a incheiat, desi acesta nu a fost gasit, scrie ziare.com.



Potrivit unui comunicat transmis, marti, de ISU Cluj, in ultimele zece zile de cautari au fost verificate toate informatiile si indiciile care ar fi putut duce la gasirea persoanei disparute.



"A fost facut tot ceea ce omeneste a fost posibil in cele zece zile de cautari, pentru a verifica orice informatie sau indiciu care ar fi putut sa duca la gasirea persoanei disparute. Misiunea s-a anuntat de la inceput a fi una dificila si a presupus implicarea mai multor factori in cautari, avand in vedere faptul ca nu a fost cunoscut cu exactitate locul unde ar fi picat in apa, ceea a facut sa rezulte o suprafata foarte mare pe care au trebuit intinse actiunile de cautari", se arata in comunicat.