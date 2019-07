Scandal uriaș la Steaua! Florin Talpan vrea să fie comandant

Florin Talpan, avocatul CSA Steaua

Tribunalul București a decis că CSA Steaua are palmaresul echipei de fotbal din 1947 până în 2003. Decizia poate fi atacată.

După victoria de azi, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, a avut un mesaj dur către colonelul Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul CSA Steaua, pe care l-a criticat și a spus că vrea să-i ia locul.

„Deși, la început, colonelul Bixi Mocanu părea că dă dovadă că e alături de mine în lupta cu FCSB, acesta și-a schimbat radical comportamentul și opinia față de mine, făcându-mi numai probleme și trimițând comisii de control. A formulat fel de fel de rapoarte împotriva mea, încercând să-mi ia din timpul prețios pe care-l dau pentru pregătirea dosarelor la instanțele de judecată.

FLORIN TALPAN: „VREAU SĂ FIU COMANDANTUL CSA STEAUA”

Aduceți-vă aminte că pe 29 ianuarie aveam procesul pentru prejudiciu și domnul colonel Mocanu a trimis comisiile de control după mine pentru nu știu ce declarații am dat eu. Doar să mă intimideze să nu ajung la proces! Eu aveam emoții și mă pregăteam pentru proces și colonelul Mocanu a numit oameni care să mă verifice. Trăiesc o viață murdară la Steaua!

Aștept demisia lui Bixi Mocanu pentru că n-a promovat echipa. Să plece acasă toți, de la Bixi Mocanu până la ultimul responsabil! Dacă eram lăsat în 2016 să înscriu echipa și să mă ocup de ea în Liga 4, astăzi echipa era în Liga 2.

Da, îmi doresc mult funcția de comandat al clubului Steaua! Am 18 ani aici și am dovedit ce pot să fac. Eu mi-am dorit foarte mult să vină Pițurcă la Steaua! Am discutat cu el, dar nu vor cei din Minister. Coloneul Bixi Mocanu să-și dea demisia!”, a adăugat Talpan, conform gsp.

COMANDANTUL CSA STEAUA: "NU INTRU ÎN POLEMICĂ CU SUBALTERNUL MEU"

Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul CSA Steaua, a reacționat: "Să precizeze ce probleme i-am făcut. Eu am mesajele dânsului pe telefon în care spune că sunt cel mai bun comandant. Eu nu intru în discuții cu subordonatul meu, care nu poate merge la procese fără aprobarea mea, iar eu i-am dat-o de fiecare dată.

Dânsul uită că e consilier juridic, și nu manager sportiv. Vă dați seama la ce nivel de cultură militară e dânsul dacă-mi cere demisia? N-am ce să comentez. Sunt convins că la nivelul ministerului declarațiile dânsului vor fi preluate. Nu vreau să intru în polemică cu subalternul meu”, a declarat Bixi Mocanu pentru gsp.

.