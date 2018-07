Scandal în PSD pe casa lui Iohannis. Teodorovici, în război cu Mișa

Casa pierdută în instanţă de preşedintele Iohannis încinge spiritele în PSD, iar disputa s-ar putea sfârși cu schimbarea șefului ANAF. Ministrul Finanțelor este nemulțumit că Ionuţ Mişa nu a făcut demersurile pentru ca imobilul din Sibiu să treacă în proprietatea statului. Ionuț Mișa spune că era atributul Ministerului de Finanțe. Premierul Viorica Dăncilă va media conflictul, așa că i-a invitat la o discuție pe cei doi.

După un proces care a durat 16 ani, Klaus Iohannis a pierdut definitiv o casă, de pe urma căreia încasa chirie, în centrul Sibiului. Liviu Dragnea a cerut ministrului de Finanțe și șefului ANAF să recupereze banii încasați de președintele țării din chirie, deși imobilul încă nu este oficial trecut în proprietatea statului. ANAF şi ministerul de Finanţe îşi pasează responsabilitatea.

”Am cerut ANAF-ului sa-mi dovedeasca daca s-a cerut catre cartea funciara ca acel imobil e al statului. Trebuie sa ceara ca acel imobil sa treaca in proprietatea statului”, spune Teodorovici.

”Am discutat cu colegii mei din min de fin si am solicitat sa primim un titlu in baya caruia sa putem executa. ANAF este un organ de executare. El nu poate executa decat in baza unui titlu. Reprezentantul statului roman este Ministerul de Finanțe”, susține Mișa.

Minister care, în trecut, a fost condus şi de Ionuţ Mişa, ripostează Eugen Teodorovici.

”Întrebarea, repet, la fel de retorică, de ce atunci când a fost ministru la Finanțe nu a trimis către ANAF ceea ce dânsul astăzi cere de la ANAF (nu?) către minister”, reia Teodorovici.

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, este de părere că imobilul pierdut de Klaus Iohannis și banii din chirie, care trebuie recuperați de stat reprezintă o temă falsă, cu scopul de a-l denigra pe Klaus Iohannis.

”E promovata cu atat insitenta de ministrul Teodorovici, care ar fi trebuit sa fie preocuopat, in egala masura,

de colectarea tuturor debitelor, spre exemplu a celebrei hotararari a domnului Voiculescu. Adevarul este ca organul de executare silita, Administratia Fiscala Sibiu, a facut demersurile necesare, dar notarul e refuzat, pentru ca a intervenit un tert care revendica aceasta proprietate”, arată Gelu Diaconu.

Disputa Mișa-Teodorovici va fi tranșată după o discuție pe care cei doi o vor avea cu premierul Viorica Dăncilă. Decizia, însă, o va lua, la final, tot Liviu Dragnea.