Scandal în plen pe marginea anchetării Guvernului Cioloş. Dragnea: "Nu ştiţi ce e gaură sau negaură"

Deputatul PNL Catalin Predoiu si deputatul USR Cristian-Gabriel Seidler au avut luni, in plenul comun al Parlamentului, un schimb de replici cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, pe tema anchetei in cazul rectificarilor bugetare pe anul 2016, relateaza Agerpres.

Catalin Predoiu a declarat ca liberalii nu sunt de acord cu efectuarea unei anchete parlamentare de catre Comisiile de buget pentru verificarea conditiilor in care s-au realizat rectificarile bugetare de anul trecut.

"Astazi ni se propune sa anchetam o prognoza, adica sa anchetam ceea ce in Dictionarul explicativ al limbii romane inseamna o estimare probabila a unor valori viitoare in legatura cu parametri prin definitie nesiguri, incerti. Ni se propune, asadar, sa anchetam ceva ce prin natura lui este incert. Asta nu vedem deloc ca fiind nici eficienta, nu vedem nici logic cum s-ar putea face o ancheta asupra a ceva ce nu exista. Se propune sa anchetam de ce Guvernul anterior a efectuat rectificari pozitive. Dar nu erati chiar dumneavoastra, domnule presedinte al Camerei, cel care presati Guvernul anterior sa efectueze aceste masuri pentru ca are bani si nu ii cheltuie? De ce nu suntem consecventi sa cerem anchetarea unor imprejurari similare, cum ar fi nerealizarea in 2013 de catre Guvernul PSD a prognozei de venituri, sau nerealizarea tintei de investitii a aceluiasi Guvern PSD, sau ratarea unei anumite autostrazi?", a sustinut Predoiu in plen.

El a adaugat ca parlamentarii ar trebui sa se ocupe de lucruri serioase, dand ca exemplu dezbaterea legilor importante pentru eficientizarea administratiei.

"De ce nu am putea sa anchetam si cateva imprejurari remarcate de Curtea de Conturi, cum ar fi transferul unor importante sume, in 2014, de la Fondul de investitii la Fondul de rezerva aflat la dispozitia prim-ministrului? Sper ca nu ne veti propune in viitor sa anchetam si prognoza meteo, ca sa nu mai planga doamna primar general in zapada in timp ce bucurestenii inoata in nameti. PNL respinge aceasta ancheta pentru ca ea nu are alt obiectiv decat sa amane momentul in care coalitia de la guvernare trebuie sa dea explicatii in legatura cu nerealizarea unui program irealizabil", a incheiat Predoiu.

Deputatul USR Cristian-Gabriel Seidler a apreciat ca ancheta in acest caz reprezinta o "mascarada" a PSD.

"Dupa cum v-au spus numerosi economisti, inclusiv de la BNR, nu exista nicio gaura in buget. La ce va referiti dumneavoastra este un deficit, poate si un deficit care este chiar mai mic decat cel previzionat, a fost previzionat 2,8% si in final am avut 2,6%. Daca aveati vreo problema cu vreo gaura bugetara, aceasta s-ar fi intamplat daca era depasit, nu daca nu a fost depasit. Ceea ce se va intampla in aceste comisii de ancheta politice nu este decat o mascarada pentru a masca faptul ca PSD a venit in campanie cu niste promisiuni nerealiste bugetar, cu niste venituri supraevaluate si cu niste venituri - cheltuieli subevaluate, pe care acum nu are cum sa le tina sub control", a declarat Cristian-Gabriel Seidler.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a replicat ca "cineva" nu intelege notiuni legate de buget si deficit.

"Am simtit nevoia sa intervin pentru ca, pe de-o parte, s-a tot facut apel la mine si, pe de alta parte, am vazut si am auzit pe cineva care chiar nu intelege absolut deloc ce inseamna buget, deficit, gaura sau negaura", a afirmat Dragnea.

El a explicat ce vizeaza respectiva ancheta parlamentara.

"In ceea ce priveste aceasta ancheta, ea vizeaza doua lucruri importante. (...) Este important sa vedem de ce de la mijlocul anului veniturile au inceput sa scada vertiginos. (...) A doua chestiune care trebuie lamurita ca sa nu ne mai incurcam in deficit, ca o sa ne incurcam pana ne impiedicam: discutia se poarta de ce in conditiile in care vezi ca luna de luna veniturile incep sa scada, tu evaluezi, nu printr-o prognoza meteo, ci prin documente asumate de institutii si de functionari platiti pentru asta, ca la finalul anului vei avea venituri mai mari si atunci iti permite sa faci rectificare pozitiva? Acestea sunt intrebari la care trebuie dat raspuns", a adaugat Dragnea.