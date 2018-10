SFÂNTUL DUMITRU - protectorul Bucureștiului. Tradiţii şi obiceiuri

SÂMEDRU. SFÂNTUL DUMITRU. Tradiţii şi obiceiuri

SFÂNTUL DUMITRU. Socotit zeu în Panteonul românesc, Sâmedru este patron al iernii pastorale, sărbătorit la 26 octombrie, reprezentând moartea vegetației, venirea iernii și a frigului. A fost asimilat de popor ca Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoditorul de mir și făcătorul de minuni.

SFÂNTUL DUMITRU. Pe 27 octombrie, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Cuviosul Dimitrie, cunoscut şi sub numele de „Basarabov“ sau „cel Nou“. Mii de pelerini se adună an de an pe Dealul Patriarhiei din Capitală ca să se închine moaştelor sale, rugându-l pe Sfânt să-i întărească în credinţă şi să-i ferească de necazuri.

SFÂNTUL DUMITRU a trăit în secolul al XIII-lea, fiind născut într-o familie săracă, dar cu mare credinţă în Dumnezeu, dintr-un sat de la sudul Dunării. Întrucât părinţii n-au avut bani să-l dea la şcoală, el s-a ocupat de îngrijirea vitelor. Când a crescut, tânărul s-a retras într-o peşteră din apropierea localităţii natale, unde s-a dedicat vieţii monahale. Acolo, a stat în rugăciune, izolat fiind de toată lumea.

Pe lângă faptul că „încuie vara", Sâmedru desfrunzește codrul și aduce zăpada pe pământ, patronează învoielile făcute cu jumătate de an în urmă la Sângiorz; astfel, depășește cadrul unei mici sărbători de toamnă, devenind un reper agrar și pastoral al anului țărănesc, scrie universulagresean.ro.



SFÂNTUL DUMITRU, TRADIŢII ŞI OBICEIURI



În satele din țara Hațegului, proprietarii de cai tund coamele cailor tretini (până la 3 ani) ca să aibă păr frumos.



În ținutul Pădurenilor se obișnuia ca să se facă o cruce pe zidul acareturilor cu un tăciune rămas de la focurile de Sf. Dumitru, împotriva spiritelor rele.



În Bucovina, persoanele care vor semana usturoiul după Samedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă.



În regiunea Olteniei, oamenii cred ca doar daca vei respecta toate tradițiile acestei sărbători vei fi într-adevar protejat de necazuri și primejdii.



SFÂNTUL DUMITRU. În unele sate, bătrânele cred că-i primejdie să se pieptene pe păr de Sâmedru.



La sărbătoarea lui Sâmedru se credea că morții ieșeau din pământ, din morminte și se făceau moroi, vârcolaci și strigoi.



Iarna grea este prevestită la Sâmedru de abundența nucilor și a gutuilor, dar și de numărul mare al hârciogilor.



Cum e ziua de Sâmedru așa va fi toată iarna: de-i vreme aspră, va fi lunga iarna; de va fi vreme bună, toată toamna va fi lungă și frumoasă.



SFÂNTUL DUMITRU. O alta previziune a iernii se realiza de către ciobani: când vor să afle dacă iarna va fi geroasă își aștern cojocul în mijlocul oilor și se uită să vadă ce fel de oaie se va culca pe cojoc: oaia de-i neagră, iarna-i bună, de-i albă, va fi geroasă.