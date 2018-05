Salvați Copiii, alături de Libris.ro, duce la Tîrgu Mureș aparatură medicală de 95.000 de euro (P)

Salvaţi Copiii

Tîrgu Mureș, 16 mai 2018: Nașterea într-o maternitate dotată cu aparatură vitală îngrijirii prompte și adecvate a prematurilor este o garanție pentru viață. Tocmai de aceea, Salvați Copiii România continuă dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, cu aparatură medicală în valoare de 95.000 de euro, această unitate fiind una de importanță națională în ceea ce privește patologia cardiacă a nou-născutului.

Este una dintre cele mai consistente donații, pentru că de acum înainte medicii vor avea la dispoziție un incubator ultra performant, în valoare de 31.000 euro, donat cu sprijinul clienților Libris.ro, dar și un sistem de inducere a hipotermiei, un ventilator cu HFO (ventilație mecanică înalt performantă) și un aparat de suport respirator, pentru a putea salva nou-născuții prematuri, aceste ultime echipamente fiind în valoare de 64.000 euro.

Numai în 2017, 350 de copii din întreaga regiune au fost internați aici, în regim de terapie intensivă, majoritatea fiind copii născuți prematur. Dintre aceștia, 56 de cazuri au fost direct transferate la secția chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovas¬culare şi Transplant din Tîrgu Mureş, unde au fost operați de malformații cardiace.

Evenimentul este și un prilej de solidaritate socială, clienții Libris.ro fiind alături de Salvați Copiii pentru a opta oară. Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș reprezintă o primă acțiune a anului 2018. Libris.ro și Salvați Copiii lansează o campanie de strângere de fonduri având ca obiectiv atragerea a 100.000 euro, din donațiile clienților, realizate o dată cu achiziția de cărți, fonduri ce vor fi folosite pentru dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație a secției de chirurgie cardiovasculară din cadrul Insti¬tutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Tîrgu Mureş, secție condusă de Prof. Dr. Horațiu Suciu.

„Credem că este datoria fiecărei companii ajunse la maturitate să se implice în acțiuni de responsabilitate socială. Este important să fim activi atunci când sesizăm o problemă în societate, iar faptul că peste 250.000 de clienți Libris ne stau alături în acest sensibil parteneriat cu Salvați Copiii ne dă speranță. Le mulțumim iubitorilor de carte care, din 2014 până în prezent, au reușit să doneze, prin librăria online Libris.ro, 225.644 euro, folosiți integral în dotarea celor 8 unități medicale susținute până acum“, declară Loredana Tudor, Director Marketing Libris.ro.

Conf. Dr. Manuela Cucerea a subliniat, din nou, necesitatea unei aparaturi medicale performante, mai ales în cazurile de patologie severă:”Medicii noștri reiterează, o dată în plus, importanța vitală a unui aparat de suport respirator, de pildă. Am avut nou-născuți sub 1.000 de grame, care acum au crescut și au recuperat aproape miraculos decalajul. Avem prematuri cu patologii complexe, pentru care orice minut de întârziere în intervenție poate fi fatal. O secție dotată cu tot ceea ce este necesar este una în care medicii pot garanta cea mai bună îngrijire și recuperare a micuților care se nasc înainte de termen”.

”Investiția pe care o facem în maternități de câțiva ani deja este cea mai directă investiție în viața copiilor născuți înainte de termen. Statisticile ne arată că rata mortalității infantile scade acolo unde există aparatura medicală necesară. Tocmai de aceea, Salvați Copiii și-a asumat acest program extrem de complex și atrage constant atenția asupra nevoilor spitalelor și nou-născuților, priorități de care instituțiile statului trebuie să devină conștiente”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În total, în perioada 2012-2017, Salvați Copiii România a dotat 78 de maternități, din 40 de județe ale țării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393, în valoare totală de 3.120.000 euro.

Combaterea mortalității infantile rămâne una dintre prioritățile asumate de Salvați Copiii. De aceea, organizația va continua în 2018 dotarea maternităților, 43 dintre acestea urmând a beneficia de o investiție de aproape 1.300.000 euro, iar cea de la Tîrgu Mureș deschide seria dotărilor din acest an.

În România contează unde te naști, ca să poți trăi: doar 23 de unități sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe.

Nașterea rămâne, în țara noastră, discriminatorie, pentru că un copil prematur care nu are șansa de a se naște într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supraviețui. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (date din raportul O.M.S., Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii care se naşte prematur şi are nevoie de intervenție medicală urgentă încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern.

În prezent, în România există doar 23 de unități de nivel III de terapie intensivă nou-născuți, dintre care 9 în București. Mai mult, există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru terapia intensivă a copiilor născuți prematur. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România - 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.



Amalia Năstase, Ambasador al campaniei, a făcut apel către publicul larg de a contribui la salvarea vieții prematurilor, printr-un simplu gest: „Salvați Copiii mai face un lucru minunat, dincolo de intervenția concretă și consistentă: ne învață cum să ajutăm. Mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit este la îndemâna fiecăruia dintre noi, iar cei de la Salvați Copiii știu cum să convertească acest procent în vieți salvate”.

Organizația Salvați Copiii continuă în 2018 campania de promovare pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit și îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternitățile din România cu aparatură de ultimă generație, cu scopul de a asigura asistenţă medicală adecvată copiilor născuţi prematur.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la dată de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.

