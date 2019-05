Rona Hartner se simte tot mai rău

Rona Hartner suferă o embolie pulmonară și este nevoie să rămână sub supravegherea medicilor.

"Iarăşi vă sun să vă rog să vă rugaţi pentru mine. Fac chimioterapia şi am nişte reacţii un pic adverse. Am făcut puls 141 şi temperatură şi nu prea e bine. Trebuia să stau o zi la spital şi până la urmă stau şi astăzi şi sper să nu mă ţină prea mult, ca să pot să ajung pe 25 mai la Sala Palatului. Am concert cu Daniel Trifu şi aş vrea să fiu prezentă. Aşa că, de la o zi la alta, nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine. Este o încercare, iarăşi... E clar... chimioterapia nu e uşoară şi cred că am avut o reacţie specială, aşa că sunt la spital în Franţa. Rugaţi-vă pentru mine. Am multe evenimente, dar să văd cum o scot la capăt. Mulţumesc mult, ştiu că atunci când v-aţi rugat pentru mine mi-a mers foarte bine. Şi am să vă rog să vă rugaţi în continuare. O să încerc să mă odihnesc, dar nu este uşor să faci chimioterapia. E mai obositor decât ce am crezut eu la început, dar trebuie făcută. Domnul doctor mi-a spus că trebuie să fiu o luptătoare şi un soldar. Încerc, dar e cam greu“, a spus Rona Hartner.