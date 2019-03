Rona Hartner, diagnosticată cu cancer: "Preotul mi-a dat ultima împărtăşanie"

Rona Hartner a trecut prin momente cumplite, după ce i-a fost descoperită o tumoră localizată la colon. Vedeta a suferit o intervenție chirurgicală, medicii au reușit să îi extirpe tumora, din fericire, este foarte bine acum, ba chiar și-a început activitatea.

Nici bine nu a fost externată din spital, că Rona a decis să își sărbătorească ziua de naștere, la un local din Capitală, unde a dansat pe muzică lăutărească. Actrița este recunoscătoare că a primit o a doua șansă la viață și încearcă să se bucure de fiecare clipă. “Am citit toate moliftele Sfântului Vasile. Preotul mi-a dat ultima Împărtășanie. Eram pregatită de orice. Chiar și de moarte. Eu nu cred în reîncarnare. Cred doar în viața asta și în Dumnezeu! Nu se știe ce se va întampla cu viața noastră niciodată. Trebuie să ne bucuram de fiecare clipă și să iubim. Totul a început acum două săptămâni, cand am venit în România. În decembrie am făcut analizele și erau perfecte. Am venit aici și m-am simțit brusc rău. Când am ajuns la spital, doctorul mi-a zis: «Nu mai pleci de aici. Te operez». A fost cancer. A scos tot. Eu am trăit momentul Cernobîl. Boala asta a venit așa pe nepusă masă. E o minune de la Dumnezeu că mă aflu azi printre voi. Acum am voie să cânt, să dansez. Trebuie doar să țin un regim alimentar. Nu mai am voie alcool deloc”, a declarat Rona pentru Click.ro.