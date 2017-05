Românii din Danemarca, avertizaţi de Secţia Consulară.Semnele că autorităţile vor să le preia copiii

O pagină de Facebook folosită de Secţia Consulară a Ambasadei României în Danemarca a postat mai multe semne care îi pot avertiza pe români că autorităţile ar putea avea în vedere preluarea copiilor minori.

âMAE a confirmat, telefonic, că „acel cont de facebook este folosit de cei de la secția consulară a Ambasadei României din Copenhaga”, scrie Active News.

„ATENȚIE !!! IMPORTANT!!!!

În contextul înregistrării unei creșteri a cazurilor în care minorii cetățeni români sunt preluați din familie în vederea aplicării unor măsuri de protecție socială de către autoritățile daneze, dorim să vă supunem atenției următoarele:

- dacă sunteți chemați periodic la școală, unde vă este comunicat că minorul nu este «la fel» ca și ceilalți copii ( ex: nu știe să meargă pe bicicletă, nu se joacă cu ceilalți copii, este prea agitat, trebuie să consulte un psiholog etc.) sunt primele semne că autoritățile daneze au în vedere preluarea minorului;

- dacă în familie sunt abuzuri, chiar și temporare, între soți sau între părinți și copii, raportate de către un membru de familie la poliție, vecini sau chiar de copii la școală, autoritățile pot prelua minorii fără a întreprinde acțiuni prealabile, considerând că mediul în care trăiesc aceștia nu este sigur;

- dacă părinții au datorii la plata chirie, utilități etc. este un alt motiv pentru care minorii pot să fie luați în plasament;

- dacă părinții suferă de diverse boli cu tratament îndelungat, autoritățile daneze consideră de asemenea, că părinții nu au capacitatea și pot aloca suficient timp pentru creșterea și educarea unui minor.

Acestea sunt doar câteva cazuri în care minorii au fost și sunt instituționalizați de către autoritățile daneze în vederea aplicării unor măsuri de protecție socială.

!!! Recomandarea Ambasadei României la Copenhaga este să nu ignorați niciunul dintre semnalele primite din partea autorităților daneze și ca primă măsură preventiv-informativă să contactați urgent misiunea diplomatică (tel: +45 27 35 55 37) pentru a primi asistență consulară. Precizăm că, regulile și cadrul legal daneze privind minorii sunt foarte stricte și, similar cu celelalte state nordice, repatrierea minorilor în România este dificilă, iar în cazul în care există perspective favorabile aceasta se produce după o perioadă îndelungată de timp. Astfel, dorim să vă atenționăm pentru a nu ajunge în astfel de situații.”

De altfel, în dialogul purtat cu cetățenii români care au postat răspunsuri sub mesaj, secția consulară anunță că „în ultima lună au fost 8 copii pe care am reușit să îi ajutăm, în ultimul moment, să plece în România. Situatia este din ce în ce mai gravă și problema cea mare este că părinții neagă realitatea, plecând de la premiza că «mie nu mi se poate întâmpla». Am văzut oameni disperați, care au venit cu minorii la Ambasadă când poliția cu autoritătile daneze erau acasă la ei, pentru a lua copiii. (...) Având în vedere legea protecției datelor și a identității persoanei, nu avem voie să dezvăluim mai multe date cu privire la cazurile pe care le avem sau le-am avut. Ȋn general, fiecare părinte consideră că se poartă corect cu propriul copil, chiar și atunci când îl ceartă, etc. Noi am vrut să tragem un semnal de alarmă când am făcut postarea și să reflectați la ceea ce se întâmplă cu copiii dumneavoastră. Poate că cei care au fost în această situație o să dezvăluie singuri, aici, pe facebook. (...) Nu avem doar noi această problemă. Și alte țări sunt în aceeași situație”, au precizat, pe facebook, cei de la secția consulară a Ambasadei României în Regatul Danemarcei.