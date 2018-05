"Românii au Talent": Andi Moisescu a demolat-o pe Viorica Dăncilă

Andi Moisescu n-a ratat ocazia să lanseze o nouă ironie devastatoare la adresa premierului Viorica Dăncilă, în timpul uneia dintre emisiunile cu cea mai mare audienţă, "Românii au Talent"

Într-un moment al show-ului, Moisescu l-a întrebat pe Smiley dacă râde sau vorbește în limba engleză. Realizatorul TV a făcut trimitere la una dintre gafele antologice ale şefei guvernului, care la întâlnirea cu omologul ei israelian Benjamin Netanyahu, la salutul acestui în engleză "Pleasure to see you" n-a putut să spună decât "he he"!

Moisescu a taxat şi mesajul Vioricăi Dăncilă către românii din diaspora care n-ar mai ştii ce se întâmplă în ţară şi că se trăieşte din ce în ce mai bine. Andi Moisescu i-a spus unui român stabilit în Spania să ducă mai departe vestea că în România se trăiește foarte bine încât se merge la mare cu elicopterul.

sursă foto: andimoisescu.ro