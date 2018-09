România rămâne paradisul acțiunilor la purtător. USR: "Nu vor să-l supere pe Dragnea"

USR acuză coaliţia PSD-ALDE că nu respectă directivele europene ca să nu îl supere pe Liviu Dragnea şi baronii locali care îşi atribuie fondurile publice prin firme cu acţiuni la purtător.

Senatul a adoptat luni o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, din care au eliminat interzicerea acțiunilor la purtător.

Senatorii USR au votat împotriva legii de transpunere a directivei europene de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului deoarece varianta propusă de Guvern a scos din directivă interzicerea acţiunilor la purtător.

Directiva europeană trebuia transpusă până în anul 2017, dar proiectul de lege a fost aprobat cu întârziere de Guvern, în mai 2018. Comisia Europeană a luat deja decizia de a da România în judecată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru că nu a transpus în legislaţia românească directiva, iar în urmă cu aproape o lună, Comisia a depus efectiv acţiunea împotriva României la CJUE.

"Amendamentele propuse de PSD-ALDE scot, însă, din directiva europeană obligaţia de eliminare a acţiunilor la purtător şi transformarea lor în acţiuni nominative, astfel încât să putem cunoaşte beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător şi ai banilor pe care ele le aduc. România este singura ţară din Uniunea Europeană care nu a implementat directiva în totalitatea ei, riscând să devină un paradis al banilor proveniţi din activităţi ilicite. PSD a mutilat complet legea", a declarat George Edward Dircă, Senator, membru al Comisiei juridice din Senat.

Senatorii USR au depus mai multe amendamente astfel încât banii proveniţi din activităţi ilicite să poată fi uşor identificaţi, însă acestea au fost respinse "deoarece guvernul a insistat ca România să devină un paradis fiscal".

USR acuză coaliţia PSD-ALDE că nu respectă directivele europene ca să nu îl supere pe Liviu Dragnea şi baronii locali care îşi atribuie fondurile publice prin firme cu acţiuni la purtător.

În cazul în care va fi condamnată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), România va fi nevoită să plătească amenzi de milioane de euro. Mai mult decât atât, România va fi pusă în situaţia ruşinoasă de a fi condamnată de CJUE în timpul Preşedinţiei Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019.

Un proiect de lege al USR pentru interzicerea firmelor cu acţiuni la purtător a fost pus la sertar de PSD-ALDE. Proiectul USR înseamnă falimentul baronilor locali care prin astfel de firme cu acţionariat secret căpuşează instituţiile de stat şi fondurile publice.

Reprezentantul Guvernului la ședința de plen de luni a afirmat că solicită să fie adoptată forma inițială a proiectului, întrucât Guvernul nu agreează amendamentele aduse. Unul dintre aceste amendamente prevede că eliminarea din textul legii a tuturor articolelor care se referă la "persoanele expuse politic".

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, președinte al comisiei juridice, a declarat că această prevedere ar fi fost "evident neconstituţională".

"Avem o propunere de a elimina această referire la 'persoane expuse politic'. Mi se pare că putem să lăsăm textul să meargă la Curtea Constituţională, pentru că este evident neconstituţional. Eu încerc să construiesc ceva pentru ţara asta şi chiar nu vreau să fiu considerat ca persoană cu risc. Adică, eu îmi asum riscul de a construi ceva cu toată buna-credinţă şi nu vreau să construiesc un text de lege care să nască abuzuri, pentru că la un moment dat nu o să mai vină nimeni să construiască ceva în ţara asta dacă eu, by the law, sunt considerat persoană cu un anumit grad de risc. (...) Am auzit nişte poveşti, zilele trecute, cu nişte colegi care au ajuns la bănci şi li s-a refuzat deschiderea unor conturi pe veniturile parlamentare. Deci, suntem într-o altă zonă, în care nu ne-am gândit vreodată că vom putea ajunge", a afirmat Cazanciuc, citat de Agerpres.