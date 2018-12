România, prin ochii unui puști inteligent, de 11 ani, stabilit în străinătate

Plecați sa muncească peste hotare, românii s-au întors tot in țara sa petreacă Sărbătorile de Iarnă.

Au fost zile aglomerate pe Aeroportul din Otopeni, unde sute de familii și prieteni ii așteptau pe cei plecați de acasă.

Printre cei plecați se numără și Teo, un puști de 11 ani și jumătate. Teo locuiește cu tatăl sau in Belgia, dar recunoaște ca nu ar vrea sa fie nevoit sa plece din nou din România.

"As vrea sa stau numai in România. As vrea sa stau in România pentru ca aici m-am născut, aici îmi place sa stau, aici sunt obișnuit, aici in place cel mai mult, aici e casa mea!", a declarat băiețelul pentru Realitatea TV.

