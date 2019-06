REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019 - edu.ro. Notele obținute de elevi la CAPACITATE

Evaluare Nationala 2019

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019. Emoții mari pentru absolvenții claselor a VIII-a care au susținut examenul de capacitate la limba și literatura română, dar și la matematică. Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 - 20:00). Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie. NOTELE vor fi afișate pe evaluare.edu.ro.

REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019. La ultima probă scrisă - Limba şi literatura maternă - din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a, desfășurată vineri, 21 iunie, au participat 8.560 de elevi (93,09%). Dintre aceștia, un elev a fost eliminat din cauza tentativei de a frauda examenul, lucrarea fiind notată cu 1.

Precizăm, în acest context, că proba de matematică din data de 20 iunie a fost susținută de 146.181 de elevi (94,53%). Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora primind nota 1.

Prima afişare a rezultatelor este programată în data de 25 iunie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (interval orar 14:00 - 20:00).

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 29 iunie.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și sunt semnate de aceștia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații. Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Iată, așadar, ce subiecte au picat la Matematică:

Iata cum au aratat subiectele anul trecut, in comparatie cu cele de anul asta:

Evaluare Naţională. Iată subiectele şi baremul de corectare la Matematică

Iată subiecte şi barem de corectare la ROMÂNĂ - simulare Evaluare Naţională 2018:

Iată subiecte şi barem de corectare la ROMÂNĂ - simulare Evaluare Naţională 2018:

Simulare Evaluarea Naţională 2018. După examenul la ROMÂNĂ, elevii de clasa a 8-a susţine marţi simulare la Matematică.

Subiectele la ROMÂNĂ - simulare Evaluare Naţională 2018 vor fi publicate AICI

Barem la ROMÂNĂ - simulare Evaluare Naţională 2018 va fi publicat aici

Calendarul simulării EN VIII are următoarea configurație: 5 martie - Limba și literatura română, 6 martie - Matematică și 7 martie - Limba și literatura maternă. Comunicarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 16 martie.

Simulare 2018 Română. Simulare Evaluarea Naţională 2018.Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Simulare 2018 Română. Simulare Evaluarea Naţională 2018.Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. În același timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

Atunci când elaborezi lucrarea la simularea EVALUĂRII NAŢIONALE 2018 ar trebui să ţii cont de urmatoarele:

Trebuie sa ai la indemana stilouri sau pixuri cu cerneala albastra, orice alta culoare o sa-ti anuleze lucrarea;

Pentru scheme si desene poti folosi numai creion negru;

Daca gresesti, vei taia fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala;

Cel mai important aspect: in timpul examenului NU ai voie sa comunici cu un alt coleg, sa copiezi sau sa transmit materiale care permit copiatul. Daca incalci aceasta regula vei fi eliminat din proba de examen si vei primi nota 1 pe lucrare;

Dupa cum bine stii, nu ai voie cu materiale din care sa poti copia cum ar fi: manuale, dictionare sau notite;

In sala de examen sunt interzise ghiozdanele, rucsacurile, sacosele sau posetele, prin urmare trebuie sa le lasi in sala de depozitare;

Daca vii cu telefonul mobil, il poti tine in sala numai inchis. Castile audio si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la Internet sunt interzise;

Toate salile de examen, salile in care se multiplica subiectele sau cele in care se preiau, evalueaza sau se depoziteaza lucrarile scrise vor fi dotate cu camere de luat vederi;

Lucrarea ta va fi corectata de catre 2 profesori evaluatori care lucreaza in sali separate. Profesorii sunt selectati din alte unitati scolare decat cele din care provin elevii arondati la centrul respectiv;

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza media si se trece pe lucrare ca nota finala, care este calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori.

Profesorii ameninţă că boicotează simulările

Simulare Evaluare Națională. Ministerul Educației le spune profesorilor că boicotul examenelor nu este o soluție și le amintește că tocmai au primit o creștere salarială de 20% de la 1 martie. Potrivit informaţiilor transmise în presă, la nivel naţional, (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) FSLI boicotează simulările în 1.079 de unităţi şcolare.

Simulare 2018 Română. ”În urma informațiilor apărute în presă, potrivit cărora cadrele didactice din 1.100 unități de învățământ au optat să boicoteze simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, Ministerul Educației Naționale (MEN) face următoarele precizări:

Simulare 2018 Română. Ministerul Educației Naționale este în contact permanent cu sindicatele din învățământ, iar deciziile luate vin în urma consultării directe cu liderii federațiilor sindicale. De altfel, și Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată cu o largă consultare a sindicatelor.

În ceea ce privește vârsta de pensionare, la nivelul Uniunii Europene se dorește creșterea vârstei de pensionare, nu scăderea ei. Tendința este confirmată chiar de profesorii care fac solicitări pentru a fi menținuți în activitate peste vârsta de pensionare.

Simulare 2018 Română. Așadar, boicotul nu este o soluție! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o creștere salarială de 20%, începând cu 1 martie 2018, să nu îi afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Aceștia se află în fața primei lor simulări de examen, iar impactul emoțional asupra lor este unul puternic.

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, le reamintește reprezentanților sindicali că ne aflăm în plin proces de renegociere a contractului colectiv de muncă și, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat să nu declanșeze conflicte de muncă”, precizează un comunicat al Ministerului Educației.

Simulare Evaluare Națională: boicot la peste 1.000 de școli

Potrivit informaţiilor transmise în presă, la nivel naţional, (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) FSLI boicotează simulările în 1.079 de unităţi şcolare.

Simulare 2018 Română. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că grilele de salarizare pentru personalul din învăţământ, prevăzute de legea cadru nu au fost negociate, ci impuse. De asemenea, ei cer ca reîncadrarea personalului din învăţământ să se realizeze prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzător fiecărei funcţii cu salariul minim brut pe ţară.

Totodată, calculul sporurilor şi al indemnizaţiilor să se facă prin raportare la salariul de bază majorat din 2018 şi nu la cel din 2016. De asemenea, se doreşte acordarea majorării de 20% pentru personalul nedidactic. Potrivit sindicaliştilor, revendicările amintite mai sus au fost neglijate de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Simularea la Evaluarea Naţională 2018 ar trebuie să înceapă luni, 5 martie

Simulare Evaluarea Naţională 2018. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluării Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima probă scrisă fiind luni la Limba și literatura română.

Evaluare Nationala – Calendar Simulari 2018 – Clasa a VIII-a

5 martie 2018 Simulare – Limba si literatura romana – proba scrisa

6 martie 2018 Simulare – Matematica – proba scrisa

7 martie 2018 Simulare – Limba si literatura materna – proba scrisa

16 martie 2018 Afisarea rezultatelor

Bacalaureat – Calendar Simulari 2018 – Clasele a XI-a si a XII-a

În intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat.

19 martie 2018 Simulare – proba scrisa – Limba si literatura romana

20 martie 2018 Simulare – proba scrisa – Limba si literatura materna

21 martie 2018 Simulare – proba scrisa – Proba obligatorie a profilului E)c)

22 martie 2018 Simulare – proba scrisa – Proba la alegere a profilului si specializarii E)d) / Se organizeaza numai pentru elevii clasei a XII-a

30 martie 2018 Afisarea rezultatelor

Ce urmează după proba la Matematică din cadrul examenului de Evaluare Națională? Uite ce spune calendarul:

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Calendar Evaluare Națională 2019

Evaluare Națională 18 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă



Evaluare Națională 20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă



Așadar, urmează următoarele probe:



Evaluare Națională 21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă



Evaluare Națională 25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)



Evaluare Națională 25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)



Evaluare Națională 26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor



Evaluare Națională 29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2019



De reținut: pe baza notelor de la evaluarea națională 2019, se va calcula media de admitere la liceu.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Admitere 2019, calendar

13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;



24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;



3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;



4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;



2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;



15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;



9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Tot ce trebuie să știi despre examen

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Sfaturi pentru elevi: Ce trebuie să facă pentru a lui o notă mare

Este important ca elevii să se concentreze pe cerinţele subiectelor pe care le vor avea în faţă.

Maria Nisipeanu, profesoară de limba română la Şcoala Nr. 10 „Maria Rosetti" din Bucureşti, afirma, anul trecut, pentru Adevărul, că învăţatul citatelor pe dinafară nu mai este valabil de ani buni.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. „Din fericire, nu mai e nevoie ca elevii să înveţe citate din cărţi ori comentarii întregi, aşa cum se făcea odată. Examenul are doar caracter aplicativ. Tot ce au învăţat teoretic trebuie aplicat pe texte la prima vedere. Acum, accentul se pune pe latura practică a limbii. Limba nu e un panou de onoare la care te uiţi cu respect. E o haină pe care o porţi cu tine zi de zi şi trebuie să o porţi frumos. Copiilor li se cere să-şi exprime opinia, să interpreteze conform noţiunilor însuşite până în prezent, să poată evalua un text minimal", sunt sfaturile profesoarei de limba română.

Ea îi sfătuieşte pe elevi să se concentreze fiecare pe lucrarea lui şi să nu încerce să copieze, mai ales că pot „fura" informaţii total greşite.

„În ce priveşte lucrarea, totul e important: începând cu felul în care ţii stiloul în mână, cum aşezi în pagină, cum te concentrezi, cum înţelegi enunţul, cât de complet răspunzi. Se punctează întotdeauna şi aspectul lucrării: lizibilitatea, aşezarea în pagină, pentru că ce rămâne pe foaie te reprezintă şi atunci un aspect îngrijit al lucrării vorbeşte despre o persoană ordonată, cu gusturi bune", explică profesoara Maria Nisipeanu.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019. Cum „îngrăşarea porcului în ajun" nu dă rezultate mai ales în cazul matematicii, elevii sunt sfătuiţi să renunţe la emoţii şi să verifice prin cel puţin două metode rezultatele la cea de a doua probă a Evaluării Naţionale.

Transcrierea rezultatelor de pe ciornă poate da de asemenea bătăi de cap candidaţilor. Astfel, ei trebuie să fie foarte atenţi când trec pe foaia de examen soluţia problemelor. „Esenţial este ca elevii să uite de emoţii şi să se concentreze pe enunţul subiectelor", explică Rozica Ştefan, profesoară de matematică şi directoare a Şcolii nr. 56 „Jose Marti" din Bucureşti.

„Contează ce au învăţat în cei patru ani de gimnaziu, şi, evident, mai puţin ce au învăţat în ultima săptămână. În mod normal şi logic, primul subiect este cel mai uşor, de 5-6, subiectul pe care ar trebui să-l facă toţi elevii. E drept că, din cauza emoţiilor, mai pot greşi la calcule chiar şi cei mai buni elevi."

Sfaturi practice

Pentru lucrările scrise, elevii pot folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi doar creion negru.

Barem matematica Evaluare Nationala 2019 Pentru proba la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, însă nu au voie în sală cu mijloace de calcul. Elevii care doresc să corecteze o greşeală trebuie să taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Chiar dacă greşesc, elevii nu au cum să pice acest examen.

Orice elev are dreptul să intre la liceu, deoarece învăţământul liceal este obligatoriu, cel puţin în primii doi ani.

Astfel, un elev poate intra la liceu şi cu o notă mai mică de 5, în limita locurilor disponibile.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Subiecte Matematică 2019 Evaluare Națională. Fiecare sala este numerotata, iar usa are un tabel cu numele elevilor care vor sustine examenul in sala respectiva, precum si ordinea asezarii loc in banca (va fi cate un elev in banca).

Elevii vor fi instruititi cu privire la modalitatea de desfasurare a examenului de Evaluare Nationala, precum si cu privire la cum vor completa datele personale in coltul din dreapta sus al foii de examen.