Replica PSD pentru Iohannis: Este panicat pentru că se aşteaptă ca oricând să fie suspendat

Cătălin Rădulescu

Iohannis dezinformează. Este panicat pentru că se aşteaptă ca oricând să fie suspendat, a declarat la Realitatea TV deputatul PSD, Cătălin Rădulescu după declaraţiile preşedintelui României. Rădulescu a mai precizat că 60 la sută dintre promisiunile PSD au fost îndeplinite după numai un an şi jumătate de la câştigarea alegerilor.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu i-a răspuns în termeni duri lui Klaus Iohannis, după atacurile lansate de acesta la adresa partidului aflat la guvernare.

”60 la suta din promisiunile noastre la un mandat de un an și jumătate sunt realizate. Salariile au fost crescute prin legea salarizarii, asa cum am promis, veți vedea ca în luna septembrie pensiile se vor dubla excact prin legea pensiilor, așa cum am promis”, a explicat Rădulescu.

”Domnul președinte încearca sa dezinformeze pentru ca dânsul e panicat din două motive, unu pentru că se așteaptă oricând să fie suspendat. Fiind panicat, știind că se apropie această campanie electorala peste un an de zile, iese cu aceste minciuni si aceste atacuri mârșave”, a spus Rădulescu la Realitatea TV.