Regizorul Jacques Audiard vine la București în deschiderea American Independent Film Festival

Cea de-a 3-a ediție a American Independent Film Festival și-a anunțat astăzi programul complet. Filme premiate sau selectate la festivaluri prestigioase de film ca Sundance, Toronto, Cannes, Veneția sau Telluride vor putea fi văzute în premieră în București între 12 si 18 aprilie, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului din București, si la Iași, la Cinema Ateneu.

Recunoscut în lumea cinematografică pentru o filmografie diversă, originală și atrăgătoare, regizorul Jacques Audiard va fi prezent în deschiderea celei de-a 3-a ediții a American Independent Film Festival pentru premiera celui mai recent filmul al său, The Sisters Brothers - vineri, 12 aprilie, la Cinema PRO, de la ora 20:00. Programul complet al proiecțiilor este accesibil de astăzi pe site-ul filmedefestival.ro, iar biletele pot fi achiziționate prin Eventbook.ro.

Western-ul The Sisters Brothers cu John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed și Rutger Hauer, a fost turnat parțial în România în vara anului 2017 – dupa ce Audiard a văzut potențialul de filmare al țării noastre, descoperit cu ocazia primei sale vizite în Romania, în cadrul Les Films de Cannes a Bucarest, cu cel mai recent film al său Dheepan (Palme d’Or, în 2015).

The Sisters Brothers a devenit unul din filmele străine cu cel mai mare budget turnat în România, doar pentru decoruri, costume și cai, producția alocând un buget de peste 5 milioane de euro. Audiard va fi totodată prezent și la a doua proiecție a filmului în cadrul festivalului, sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 16:30, la Cinema Muzeul Țăranului, urmând să aibă sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Pentru The Sisters Brothers, Audiard și co-scenaristul său Thomas Bidegain, au ecranizat romanul cu același nume al lui Patrick de Witt, un hit de vânzări pe piața nord-americană (tradus și în România la Polirom), ale cărui drepturi de ecranizare au fost cumpărate de actorul John C Reilly, care apoi le-a oferit lui Audiard, al cărui fan necondiționat s-a declarat întotodeauna.

Costumele filmului au fost realizate de către creatoarea italo-americană Milena Canonero, cvadruplă câștigătoare de premii Oscar pentru costume pentru Chariots of Fire (H. Hudson), Barry Lindon (S. Kubrick), Maria Antoaneta (S. Coppola) și Grand Budapest Hotel (W Anderson). The Sisters Brothers a fost prezentat în premieră absolută anul trecut la festivalul de film de la Veneția unde a și luat Leul de Argint pentru cea mai bună regie.

Cariera lui Jacques Audiard ca regizor a început atunci când a devenit asistent de regie pentru Roman Polanski la The Tenant, în 1976. 18 ani mai târziu îi distribuie pe Mathieu Kassovitz și Jean-Louis Trintignant în road-movie-ul Regarde les hommes tomber, primul său lungmetraj ce avea să deschidă drumul multiplelor premii la Cannes, César, BAFTA și Lumiere. Din anii 70 încoace, a scris peste 20 de scenarii pentru filme și seriale TV, a regizat videoclipuri, și a avut câteva apariții ca actor, continuându-și munca de regizor cu alte 7 lungmetraje premiate internațional, dintre care amintim De battre mon cœur s’est arrêté (2006, 8 premii César, Premiul BAFTA pentru Cel mai bun film străin), Un profet (2009, Marele Premiu la Cannes și 9 trofee César, nominalizat la Oscar și Globurile de Aur, premiat cu BAFTA), De rouille et d’os (2012), cu Marion Cotillard.The Sisters Brothers va fi distribuit în România de Voodoo Films începând din 19 aprilie în 45 de cinematografe din 26 de orașe din țară.

Proiecțiile au loc între 12 și 18 aprilie la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țăranului.

Informații despre bilete și achiziționarea lor sunt disponibile pe site: https://bit.ly/2FSuTS4

American Independent Film Festival este organizat de Asociația Cinemascop, susținut de Catena. Un proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Centrul Naţional al Cinematografiei. Mașina oficială: BMW. Parteneri: Camera de Comerț Americană în România – AmCham România, Boarder’s Shop, Crăci, UPS România, CinemaPRO, Muzeul Țăranului Român, Cinema Muzeul Țăranului, Voodoo Films, Eventbook. Parteneri media principali: Pro Cinema, Radio Guerrilla. Parteneri media: Radio România Cultural, Agerpres, Zile și Nopți, Decât o Revistă, AList Magazine, Cinemagia, Newsweek, Business24, Nine O’clock, Senso TV, Glamour, The Institute, Ziarul Metropolis, Liternet.ro, Ziare.com, IQads, Smark, Film Menu, Films in Frame, ADFR – Asociația pentru Dezvoltarea Filmului Românesc, AaRC – All about Romanian Cinema, CineFan, Cineghid, Movienews.ro, News.ro, Scena 9, Verbs Describe us. Partener de comunicare: PiArt Vision.