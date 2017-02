Reduceri Vola.ro. TOP 7 cele mai bune oferte la vacanțe

Cea mai mare agenție de turism online, Vola.ro, anunță reduceri la mai multe pachete de vacanță. Iată câteva dintre cele mai atractive pachete.

Întreaga ofertă la vacanțe Vola.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

Vacanță Roma. Puteți alege Hotelul Antico Acquedotto. Oferta o găsiți - AICI. Este decorat intr-o maniera clasica si eleganta si dispune de o amplasare centrala, oferind acces rapid catre principalele atractii turistice din zona. Camerele dispun de aer conditionat centralizat, minibar, telefon, TV cu ecran plat si baie prevazuta cu uscator de par. Majoritatea camerelor au si un balcon privat, cu vedere spre minunatul oras. Oaspetii care sosesc cu masina au la dispozitie o parcare privata gratuita, iar serviciul de internet Wireless nu necesita achitarea unei taxe suplimentare. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Vacanță Londra. Puteți alege Hotel Golden Strand. Oferta o găsiți - AICI. Dotat cu camere spatioase si moderne, prevazute cu baie proprie si televizor LCD, hotelul situat in apropiere de High Street Kensington pune la dispozitia musafirilor, in fiecare dimineata, un mic dejun bogat si variat. Unitatea de cazare dispune de camera de depozitat bagaje si receptie deschisa non stop. Serviciul de internet wireless este disponibil in incinta intregii cladiri, gratuit. Mai multe detalii despre ofertă găsiți - AICI.

Vacanța Barcelona. Puteți alege Hotel Sunotel Aston. Mai multe detalii găsiți - AICI. Hotelul beneficiaza de o buna localizare, aflandu-se in centrul Barcelonei, foarte aproape de multiple atractii locale, astfel incat turistii pot cunoaste in detaliu cultura acestui oras cosmopolit si se pot bucura de localurile sale rafinate. Designul este unul cochet, cu interioare amenajate elegant, in culori calde, primitoare. Camerele au un stil chic si creeaza o atmosfera intima, fiind mobilate cu bun gust, oferind un confort sporit si dispunand de multiple facilitati, precum aer conditionat, televiziune prin satelit, uscator de par, internet wireless, cutie de valori, telefon, birou. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Vacanță Roma. Reducere de 60%. Oferta o găsiți - AICI. Puteți alege Hotelul Piave. Hotelul are o pozitionare buna, la aproximativ 8 km distanta de Venetia, in Mestre. La o distanta de mai bine de 30 de km se gaseste si aeroportul Treviso. In Venetia se poate ajunge cu usurinta, cu autobuzul sau trenul. Langa hotel exista o statie de autobuz de unde turistii pot lua mijlocul de transport care ii va duce in Venetia in aproximativ un sfert de ora. Gara se afla si ea la aproape 200 de metri de hotel. Aflat la 10 minute de Grand Canal, hotelul ofera internet gratuit in spatiile publice, fiind disponibila si o parcare privata contra cost. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți - AICI.

Vacanță Milano. Reducere 60%. Oferta detaliată o găsiți - AICI. Puteți alege Hotel Corallo. Hotelul este situat in cartierul Ghisolfa al orasului si in apropiere de diverse statii de mijloace de transport public, care asigura accesul facil catre Dom si centrul orasului. Receptia este deschisa nonstop, iar personalul ofera clientilor informatii utile cu privire la obiectivele turistice ale orasului. Hotelul nu dispune de parcare. Serviciul de internet prin cablu este oferit fara vreun cost aditional si este disponibil si in camere, si in zonele publice. Turistii au ocazia de a se relaxa la barul de care dispune hotelul, iar micul dejun servit este de tip bufet. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți - AICI.

Vacanță Viena. Întreaga ofertă o găsiți - AICI. Puteți să alegeți Hotelul Mozart. Hotelul este amplasat intr-o zona frumoasa a orasului Viena, langa pista de biciclete de pe cursul Dunarii, ideala pentru cei care isi doresc o vacanta in care sa exploreze frumusetile acestui oras incarcat de istorie. Designul sau imbina confortul amenajarii interioare simple cu eleganta unor detalii. Camerele sunt mobilate practic, cu obiecte din lemn, in stil clasic, ce amintesc de trecut, si dispun de diverse facilitati, precum dus, telefon, radio si televiziune prin satelit. Hotelul are un regim eco si ofera un depozit pentru biciclete, de care clientii pot beneficia gratuit. Mai multe detalii despre această ofertă găsiți - AICI.

Vacanța Praga. Oferta completă o găsiți - AICI. Puteți alege Hotel Saint George. Hotelul este localizat central si ofera clientilor ocazia de a se relaxa dupa zilele antrenante petrecute in orasul cu stradute pline de povesti. Astfel, acestia pot savura bauturi si gustari in barul din lobby. Mai mult decat atat oaspetii au acces gratuit in centrul wellness cu echipamente de fitness si cada cu hidromasaj. Cei care doresc sa foloseasca sauna detinuta de hotel trebuie sa plateasca un pret suplimentar. Clientii care doresc sa exploreze orasul intr-o maniera activa pot inchiria biciclete de la receptia deschisa nonstop. Întreaga ofertă pentru Praga o găsiți - AICI.