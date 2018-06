Rebeliune în PSD? Un deputat îl susține pe primarul care l-a criticat pe Dragnea

Un deputat social-democrat din Timiș sare în apărarea primarului comunei Jebel, Sabin Bociu, care le-a cerut colegilor săi să se desolidarizeze de Liviu Dragnea.

Deputatul PSD de Timiș Adrian Pau, îl apără pe primarul Sabin Bociu, care este şi vicepreşedinte al PSD Timiş, spunând că acesta "este unul dintre cei mai vechi şi performanţi primari".

”De ce-l acuzăm pe Sabin Bociu???

Îl cunosc pe Sabin Bociu de multă vreme, iar datorită acestui lucru îmi permit să nu pun la îndoială calităţile pe care le are. Cu atât mai mult principiile sale şi faptul că mereu spune ce gândeşte. Sabin Bociu este unul dintre cei mai vechi şi performanţi primari pe care PSD Timiş îi are. Faptul că afirmă răspicat, aşa cum ne-a obişnuit, ceea ce crede nu este o supriză şi nici un lucru rău. Este dovada clară că suntem membrii unui partid viu, în care democraţia încă are loc. Atacurile unor colegi la adresa unui primar care este un stâlp al acestui partid nu fac bine, ele dovedesc slăbiciuni de care trebuie să ne debarasăm”, a scris Adrian Pau pe pagina sa de Facebook.

Sabin Bociu, unul dintre cei mai vechi şi influenţi oameni ai PSD, susţinător al lui Sorin Grindeanu contra lui Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe actualul lider: "Dragnea trebuie să plece!".

Vicepreşedinte PSD Timiş şi primar al comunei Jebel, Sabin Bociu a anunță că se delimitează de liderul partidului Liviu Dragnea. Într-o postare pe Facebook, Bociu, el a afirmat că Dragnea trebuie să plece din fruntea partidului.

"Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri! (Seneca). Sunt membru al PSD de 20 de ani, cred în valorile stângii, dar nu mă alătur grupului de sinucigași politici și dezavuez deciziile CExN! Trăiesc cu speranța că sunt mulți colegi ce gândesc la fel ca mine și că PSD va realiza că Liviu Dragnea trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării, iar PSD, în plenitudinea sa, să se apropie din nou de idealurile românilor", a postat Bociu.