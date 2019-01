Telespectatorii Realitatea au răbufnit: "Pumn în gura presei pe care ciuma roșie n-o poate manipula"

Realitatea TV a fost sancționată de CNA pentru că a informat corect. V-am adus informații și imagini despre mitingul diasporei din 10 august 2018 și despre intervenția dură a jandarmeriei, dar pentru modul în care v-am dezvăluit tot ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei acum 5 luni, CNA a hotărât să ne suspende emisia.

Telespectatorii Realitatea TV sunt alături de noi! Sunt mii de mesaje de susținere, care nu contenesc să vină pe mail-ul martorocular@realitatea.net, dar și pe pagina de Facebook Realitatea.

Nu cred ca voi gasi cuvinte potrivite pentru a descrie furia ce m-a cuprins in momentul cand am aflat ca, timp de zece minute, in aceasta seara, nu veti mai fi oaspetii casei mele! Sun fan Realitatea tv, sunt fan Rares Bogdan, pretuiesc mult " familia Realitatea". Sunt cadru didactic si anul trecut, in "Saptamana Altfel" mi-am adus elevii la postul dumneavoastra, unde Claudiu Popa ne-a fost ghid in studiouri si ne-a aratat ce inseamna munca in cea mai libera televiziune din Romania. Sunteti cei mai buni, nu renuntati!!! E o aberatie sa fii sanctionat pentru ca spui si redai adevarul! Mult succes!!! - Ileana Niculae





Alaturi de intreaga familie, va sustin. La nevoie, la 77ani, ies si in strada. Nu se mai poate!

Dragii noștri, suntem alături de voi! Vă admirăm pentru demnitatea și curajul cu care apărați adevărul! Milioane de români subscriem la atitudinea voastră cu adevărat patriotică. Cu echipe de valoarea voastră profesională și morală, vom reuși să doborâm această clică de bandiți aflați în slujba lui Liviu Dragnea! - Bogdan Dorina

Refuz sa accept abuzul...de FRICA... Fac parte din generatia care a infaptuit ''revolutia'' din 1989. Aveam 20 de ani. Atunci, eram suparata pe parintii mei, care acceptasera, timp de 45 de ani, sa fie umiliti de dictatura comunista. Au spus ca le-a fost FRICA. Acum, dupa 30 de ani, refuz sa accept abuzul... de FRICA... Curaj, oameni buni, de la Realitatea TV! Nu uitati, intotdeauna dreptatea invinge! Iar acum, fiti siguri, dreptatea este la voi! Vivi, Băile Herculane

Nu sunt de acord cu dictatura CNA fiindcă trăim în secolul XXI, nu în epoca sclavagistă. Diseară suntem pe Realitatea TV! Să credem mai mult în noi. Să învingem împreună! - Raul, Craiova

Este un mare abuz, un ordin venit de ,,sus". Nu cedați! Suntem alături de voi! Sunteți singura televiziune care ne informează corect și asta nu le place celor de la Putere. Au tot interesul să vă inchidă pentru că se apropie alegerile și le este frică de voi. De la ora 19:00 la 19:10, fanii Realității vor fi alături de voi! - Mihai, Timișoara

În această seară, în intervalul orar 19:00-19:10, propun să oprim cu toții televizoarele, să stingem luminile și să aprindem o candelă în memoria democrației. De la emiterea odioasei sancțiuni a CNA am tot așteptat, în zadar, ca vreo altă televiziune, vreun post de radio să anunțe că, solidarizându-se cu Realitatea TV, vor opri emisia în aceeași perioadă în care botnița Puterii va sufoca vocea libertății. Dumnezeu să vă ocrotească! - Marius Dicu, Pitești

"Buna seara, va urmărim din Germania, ce faceți Dvs. prin emisiunile pe care le aveți sunteti extraordinari, informarea nu trebuie sa lipsească niciodată, oamenii au nevoie sa știe ce se întâmpla in țara lor, mi se pare o eroare sa fie oprită emisia, intr-o țara democrata este inadmisibil. Rămâneți tot așa de buni cum sunteti in relatarea realității si veți reuși sa treceti peste aceste bariere care nu ar trebui sa existe pentru informarea cetățenilor. Succes, Realiatea TV!", scrie Ana Maria.

"Buna seara, urmaresc zilnic Realitatea TV de dimineata pana seara. Nu renuntati la meseria nobila de ziaristi, nu mai stiu ce metode sa adopte ca sa puna calus unor ziaristi onesti care spun franc adevarul. Vor sa acapareze tot, sa instaureze dictatura ca in Turcia. Nu va lasati intimidati, luptati pentru adevar si pentru iesirea la lumina a mizeriei pe care au facut-o si o fac in continuare. Acum v-au interzis 10 minute, dar pe viitor ce vor face? Va sustin din toata inima!", scrie Ioana Craciun - Bucuresti.

"Sancţiunea dată de CNA este injustă, ilegală, pumn în gura presei pe care nu o poate manipula ciuma roşie. Fiţi pasărea Phoenix a jurnaliştilor, aveţi puterea să vă ridicați. Am toată încrederea că veți câştiga", scrie Emilia Orosz.

"Vă urmăresc non-stop. Am fost pe 10 august. Nu cedăm. Trebuie sa plătească pentru tentativa lor de omor asupra oamenilor nevinovați. Toate televizoarele vor merge mâine seara pe Realitatea TV în cele 10 minute", completează alt telespectator.

"Mă alătur milioanelor de români pentru a vă transmite indignarea mea pentru ceea ce se întâmplă cu postul dumneavoastra de televiziune. Nu vă lăsați, nu abandonati, se va lumina și pentru dumneavoastră și pentru noi, toți, tunelul" este un alt mesaj.

”Rezistați! Am fost mereu și vom fi alături de dumneavoastră! Nu vă lăsați intimidați!”, mai scrie o telespactatoare.

”Joi, 17 ianuarie, între 19.00 și 19.10, voi fi alături de voi, urmărind Realitatea TV, chiar dacă emisia va fi suspendată în acest interval. Nu credeam că voi fi martor la așa ceva, în anul 2019!”, ne scrie un alt telespectator.

”Ei nu numesc asta gazare, ei o numesc tămâiere!”, scrie un alt telespectator.

”Sunt o admiratoare a postului dumneavoastră, va rog din suflet rezistați, sunteți nemaipomeniși! E incredibil în așa-zisa democrație, să pui calușul în gură unui post de televiziune care spune adevărul! Rezistați! Suntem lângă voi!”, scrie o altă telespectatoare.

Un alt telespectator ne-a trimis și o fotografie realizată special pentru Realitatea TV: ”Je suis RealitateaTV!”

Mesajele vin și din străinătate:

”Chiar daca suntem la mii de km distanta de tara, ne intereseaza tot ce se intampla. Sunt fan Realitatea TV, sunt fan Rares Bogdan. Iubesc oamenii care spun adevarul si au curajul sa intre in lupta cu orcine pentru dreptate. Este dureros sa asistam la o nedreptate. Sunt alaturi de RealitateaTV, indiferent ce se intampla. Curaj, putere si nu va lasati intimidati”!

"Joi seara, in intervalul ordonat de odioasa institutie a neo cenzurii, voi fi alaturi de voi, alaturi de toti cei ce gandesc liber si neingradit. Tineti aprinsa faclia jurnalismului de buna calitate, in slujba oamenilor cinstiti,care muncesc temeinic, platesc taxe si impozite si au speranta pentru viitorul acestei tari", ne scrie un telespectator.

"Buna ziua, nu cedati, suntem alaturi de voi. Plang de durere cand vad ce se intampla. Va scriu din Franta. NU , Fara dictatura, va iubim toti de aici si vom fi mereu alaturi de voi".

"VA URMARESC SEARA DE SEARA SI SINT STUPEFIATA DE CEEACE SE INTIMPLA. REZISTATI CACI O MARE PARTE DIN POPULATIE VA SUSTINE !! SINT DINTRE CEI CARE LA REVOLUTIE AM SPERAT CA VOI APUCA SA TRAIESC SI IN ALTFEL DE VREMURI.AM 71 DE ANI SI INCA MAI SPER!!!"

"Sunt alături de voi.Nu va lasati intimidati!"





"Vă susțin, sunteți postul de televiziune al meu si al familiei mele preferat, vă urmăresc tot timpul pentru că sunteți singurii care vă mai gândiți la noi cei care au luptat în '89 pentru Libertate! Pe Rareș Bogdan îl prețuim!"

"Sunt o admiratoare a postului dumneavoastra de televiziune din New York. Imi pare rau ce vi de intimpla. Voi fi alaturi de voi, va urmaresc toate emisiunile. Fiti puternici si nu cedati,nu credeam că dupa 30 de ani sa fie pus pumnul in gura unei televiziuni libere."

"Mitingul din 10.08.2018, l-am urmarit impreuna cu mama mea in varsta de 78 de ani, la Realitatea Tv, integral pana la sfarsitul emisiunii. A debutat atat de frumos, am plans de bucurie cand i-am vazut pe oamenii aceea frumosi, imbracati in costume nationale, cu zambete pe fetele lor, cum ne aratau ca isi iubesc tara si ca le pasa de tara lor chiar daca sunt plecati in strainatate. La sfarsit, m-am ingrozit vazand ce se intampla, cum erau batuti oameni in statiile de tramvai din spate, un cetatean cu drapelul Romaniei in maini in fata BRD, cetateni stand jos pe trotuar cu mainile ridicate, etc. Jandarmii care l-au batut pe cetateanul cu drapelul Romaniei in maini trebuiau arestati imediat, a doua zi. Procurorii militari nu trebuie sa arate ca le este teama pt ca ei nu au voie sa faca politica ci trebuie sa aplice legea, sa vegheze la respectarea regulamentelor militare, etc. IUBESC POSTUL REALITATEA TV."

"Suntem alaturi de voi si va sustinem pana la final, finalul lui PSDragnea bineinteles. Avem 7 televizoare si va promit ca joi seara la ora 19:00, toate vor fi deschise pe Realitatea.In fiecare seara ne uitam la voi si va rog nu va predati, sa luptam impreuna sa-i dam jos pe acesti nenorociti care au acaparat intreaga tara. Sa iesim cu totii in strada ,sa ne aparam tara de acesti infractori!".

"Suntem multi alaturi de Realitatea! Nu va lăsați!"





"Luptați oameni frumoși! Suntem alături de voi.Cu toată forța înainte!"





CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea TV, pentru data de 17 ianuarie, preţ de 10 minute, între orele 19:00-19:10. Motivul? Relatarea evenimentelor din 10 august 2018, când a fost mitingul Diasporei!

CINE A VOTAT PENTRU SUSPENDAREA EMISIEI REALITATEA TV:

RADU CĂLIN CRISTEA - propunerea de suspendare

ORSOLYA BORSOS

RAMONA SORESCU

MONICA GUBERNAT

NICOLAE BĂLAȘA

GABRIEL TUFEANU