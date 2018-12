REȚETĂ COZONAC. Aşa se face cel mai bun cozonac de Crăciun

REȚETĂ COZONAC. Acesta este secretul cozonacului din Moldova! Gospodinele îl trântesc şi pun un ingredient secret în compoziţia cozonacului. Cozonacul lor iese mereu şi pufos şi gustos!

REȚETĂ COZONAC. Cozonac cu nucă şi vanilie

COZONAC REŢETE. Ingrediente: pentru 3 cozonaci

1 kg faina

50 g drojdie

400 g zahar

500 ml lapte

100 ml ulei

6 oua

coaja de la o lamaie

1 lingurita esenta rom

3-4 buc de rahat

2 lg cacao

nuca macinata

vanilie

1 praf de sare

REȚETĂ COZONAC. Preparare:

Se cerne faina de 2-3 ori. Preparam maiaua din drojdie + 2 lg faina + 50 ml lapte. Se dizolva zaharul (350g) si vanilia in restul de lapte, caldut. Galbenusurile se freaca cu sare, coaja de lamaie. Adaugam peste faina, maiaua, laptele, galbenusurile, treptat..framantand continuu..la sfarsit, adaugam uleiul..si mai framantam cca 5 minute. Lasam la dospit, 1 h.

Intre timp, amestecam nuca cu albusurile batute spuma, cu 50 g zahar , 2 lg cacao si romul. Se portioneaza aluatul in 3 parti egale. Intindem foaia de aluat, adaugam deasupra umplutura de nuca si rahat, rulam , stropim cu apa si presaram zahar…si punem in tava.Mai lasam la dospit cca 30 minute, dupa care dam la copt, 45 minute, la foc potrivit.