RCS & RDS a dat lovitura în fața Orange, Telekom România și Vodafone

RCS & RDS a reusit sa depaseasca Orange, Telekom Romania si Vodafone fara drept de apel, conform informatiilor oferite de catre cei de la ANCOM, a scris idevice.ro.

RCS & RDS a depasit intreaga concurenta, adica Orange, Telekom Romania si Vodafone, in ceea ce priveste portarile de telefoane mobile pana in luna decembrie a anului 2018.

Principalul competitor al RCS & RDS pentru portari in 2018 a fost Telekom Romania, cu cele doua divizii ale sale, insa Digi Mobil a reusit sa-l depaseasca in fiecare luna din anul trecut, pana in decembrie, pentru care inca nu exista date.

Dintre sutele de mii de numere portate intre operatorii de telefonie mobila in cursul anului 2018, cei de la RCS & RDS au atras in reteaua proprie undeva pe la o treime, insa raman in continuare campioni, asa cum s-a intamplat si in 2017.

Preturile foarte mici ale RCS & RDS in raport cu cele ale concurentei au fost un principal punct de atractie pentru portari.

