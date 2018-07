Răzvan Ciobanu îi dă replica Marinei Almășan: "Strident mi se pare să ai o relație cu un infractor"

După ce a explodat în presă scandalul dintre Răzvan Ciobanu și iubitul său, Marina Almășan a ieșit la atac și a avut multe cuvinte dure la adresa designerului. Printre altele, prezentatoarea tv a spus că prezența lui pe sticlă o oripilează. La câteva zile de la publicarea acestei păreri pe blogul personal, Răzvan a decis să contraatace.

"Mă gândesc de câteva zile dacă merită efortul să dau vreo replică… din respect pentru duduia Almășan, am să fac acest efort. Îl fac pentru că, atunci când eram doar un puști, mă uitam la «Ceaiul de la ora 5», țin minte că aveau «concursuri» pentru tineri designeri. Eu poate că aveam 17/18 ani și am și trimis schițe la acel «concurs».

Revenind: tot nu înțeleg care îmi sunt stridentele, tot nu înteleg de ce are «duamna» blog. Vremurile domniei sale au apus de muuult! Mie, strident mi se pare să îți vopsești părul roșcat, să ai scandaluri repetate cu fostul soț, pe teme minuscule, gen pensie alimentară etc. Strident mi se pare și să ai o relație cu un infractor și să faci pe diva, să spui «nu am nimic de declarat» și să te retragi din relație când treaba se «împute». Semn de lașitate, după părerea mea. Strident mi se pare și să MINȚI că ești un om tolerant, dar să ai o problemă cu orientarea sexuală a cuiva.

Se vede clar din rândurile scrise de dânsa. Tu recomandându-te ca jurnalist. Mai știu una la fel de ipocrită @andreea berecleanu, conversație pe care încă o dețin. Iar replica mea, exact la faptul că domnia sa se îngrijorează că-i rămâne odorul nemăritat a fost exact așa: dacă aș fi heterosexual, între o fată urâtă și un bărbat ca mine… aș alege un bărbat ca mine. Știu, o răutate.

Mă bucur însă că tanti Marina Almășan, apusă de mult ca persoană publică ... Nicidecum nu o putem numi «vedetă de televiziune». A considerat ca sunt un vector bun de imagine pentru dânsa. In locul său mi-aș analiza viața, scandalurile meschine (cu diverși bărbați din viața mea), modul strident și pițigăiat cu care vorbește la televizor, «bunătatea» aparentă și «tolerantă» pe care mi-o strig (dar habar nu am ce-i aia)…a, tanti, fă urgent ceva cu machiajul, părul și hainele pe care le porți. Eu înțeleg că ești mai bătrână ca mine, dar asta nu-i o scuză să vreă să semeni cu «tatai-miu». În rest, mata mă poți invita la emisia dvs. (cu un raiting minuscul), dar îți garantez că nu duci un dialog cu mine. Eu nu sunt nici Zina Dumitrescu și nici cântărețele din generația ta. Putem încerca daca chiar crezi că te țin balamalele, căci ouă…sigur nu ai! Te îmbrățișez”, a scris creatorul de modă pe Facebook.

Sursa: click.ro