Războiul dintre PSD și PNL pe banii românilor, în "faza penală". Vor fi descinderi cu procurori!

Disputa dintre economiștii PNL și politicienii PSD care gestionează finanțele țării a intrat în faza plângerilor penale. Totul a pornit de la acuzațiile de falsificare a datelor din rectificarea bugetară, făcute de senatorul liberal Florin Cîțu.

În replică, PSD a anunțat că face plângere penală împotriva reprezentanților PNL care au răspândit informațiile privind "jaful de 10%" din bugetul de stat.

Senatorul Florin Cîțu a venit cu răspuns surprinzător după comunicatul dat de PSD: va avea ocazia să meargă cu procurorul de caz la Ministerul Finanțelor și la Comisia Națională de Prognoza pentru a obține "datele reale" ale bugetului.

"De doi ani de zile incerc sa ajung la MFP sa verific datele lor", spune senatorul PNL:

"Raspunsul meu pentru PSD!

Am reusit! PSD imi face plangere penala! In sfarsit voi putea merge, in mijlocul campaniei electorale, impreuna cu procurorul de caz la Ministerul Finantelor Publice si la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Voi cere sa fie prezenta si o echipa a Comisiei Europene care deja a aratat ca executia bugetara pentru 2018 a fost masluita.

O sa cer ajutorul si lui Rares Bogdan pentru a prezenta aceste informatii in PE si pentru a constitui o comisie de ancheta acolo.

De doi ani de zile incerc sa ajung la MFP sa verific datele lor.

Un lucru este clar, am sa cer ca Viorica Dancila, presedinte PSD, si Eugen Teodorovici, presedinte executiv al PSD, sa participe la toate aceste verificari.

Inca mai cred ca Orlando nu este atat incomptent si cred ca face aceste lucruri intentionat tocmai pentru a o sabota pe Dancila.

Ce veti face Viorica si Orlando daca maine toti senatorii si depuatii PNL declara acelasi lucru pe care l-am declarat si eu?

P.S. PSD a mai dat ordin ASF sa fiu anchetat acum doi ani de zile. Nu ma sperie", a scris Cîțu pe Facebook.