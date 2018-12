Război în Parlament pe punctul de pensie. Ce şanse sunt să crească brusc cu 70%, de la 1 ianuarie

Legea pensiilor a fost APROBATĂ în Senat

Punctul de pensie este de 1.100 lei în prezent, iar Guvernul are de gând să-l lase îngheţat până în septembrie 2019. Fostul premier Victor Ponta vrea să încurce socotelile electorale ale PSD şi forţează creşterea punctului de pensie chiar de acum.

Surpriză într-o comisie din Camera Deputaţilor: s-a votat în unanimitate ca punctul de pensie să "explodeze" efectiv de la 1 ianuarie 2019 -creşterea ar urma să fie de 70%.

Fostul premier Victor Ponta anunţă că va încerca să obţină un vot favorabil şi în Comisia de muncă, tot în cursul zilei de marţi, pentru creşterea punctului de pensie la 1.875 lei de la 1.200 lei cât e în prezent:

"PRO Romania reuseste in Parlament sa impuna decizii importante. Azi deputații PRO Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1875 lei, începând din data de 1 ianuarie 2019. În varianta inițială, susținută de Dragnea și Dancila, creșterea punctului de pensie era etapizata pe durata a 3 ani, după cum urmeaza:

- 1 septembrie 2019 - 1265 lei

- 1 septembrie 2020 - 1775 lei

- 1 septembrie 2021 - 1875 lei

In aceasta dupa-amiaza vom lupta si la Comisia de Munca pentru aceste amendamente !

Legea Pensiilor nu este propusa de catre noi / a fost propusa de catre Guvernul Romaniei/ noi doar am lamurit termenul de intrare in vigoare / daca au bani cum au spus atunci sa intre in vigoare de la 1 Ianuarie/ daca nu au bani atunci sa spuna acest adevar dureros si nu mai votam deocamdata legea noua ! E foarte clar si simplu", a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.