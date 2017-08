Răsturnare de situație în Marea Britanie. Cine ar putea să ia locul reginei Elisabeta a II-a

Majoritatea britanicilor îl vor pe prințul William viitorul rege și o treime consideră că Camilla Parker nu ar trebui să fie regină dacă prințul Charles va ocupa tronul regatului unit.

Aceeași sursă arată că mai mult de umătate dintre britanici și-ar dori ca prințul William să fie următorul succesor la tronul Marii Britanii, în timp ce doar o cincime și-ar dori ca tatăl său să preia tronul, datele apar într-un sondaj realizat de tabloidul britanic The Sun.



Exprimarea opiniei britanicilor vine în urma unei difuzări cu un documentar despre prințesa Diana, intitulat "Diana: In Her Own Words".



Documentarul o arată pe prinţesa Diana, una din personalităţile cele mai îndrăgite de britanici. În al doilea rând, faptul că înregistrările cu fosta Prinţesă de Wales o arată pe acesta discutând franc despre relaţia lipsită de iubire pe care a avut-o cu prinţul Charles, despre relaţia acestuia cu Camilla Parker Bowles (care în prezent îi este soţie) dar şi despre presupusele ei aventuri amoroase.



Sondajul a fost realizat pe 2000 de persoane.