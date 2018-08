Rareş Bogdan, ultimatum incredibil pentru toată România

Rares Bogdan

Rareş Bogdan şi-a exprimat dorinţa ca mitingul din Piaţa Victoriei să fie lipsit de violenţe.

Realizatorul "Jocuri de putere" mai speră ca românii de acasă să li se alăture la protest celor din Diaspora: "Astăzi vom vedea dacă țara aceasta mai are vreo șansă să își revin".

"Oamenii veniți în Piața Victoriei, veniți la București, nu au venit pentru a se deda la acte de violență. Din contră, au venit să demonstreze România civilizată este o parte în țară, o parte în afară, iar celor de afară le pasă de ceea ce se întâmplă cu această țară.

Astăzi vom vedea dacă țara aceasta mai are vreo șansă să își revină sau este pur și simplu condamnată să fie condusă de hoți, de ticăloși, de infractori și de oameni care, din păcate, nu prea au fost la școală. Sau dacă au fost, au fost doar să-și petreacă timpul, nu pentru a învăța ceva. Niciodată în istoria României nu am avut oameni atât de lipsiți de cultură, atât de lipsiți de educație, în funcții importante. Dacă vă uitați la ministere și vă uitați la dl. Șova de la Transporturi, dacă vă uitați la dl. de la Economie, Andrușcă, dacă vă uitați la o mulțime de miniștri, de secretari de stat, la primul ministru al României, la vicepremierul României, Paul Stănescu, veți realiza că mai jos de atât nu cred că se poate. Dacă romanii nu reacționează, înseamnă că asta își doresc, că sunt încântați cu viața lor, că sunt fericiți, că sunt fericiți cu promisiunile creșterii pensiilor din 2021, așa cum a anunțat astăzi Olguța Vasilescu, și nu cred că merită mai mult de atât. Înseamnă că noi suntem greșiți și România este exact așa cum ne prezintă seară de seară PSD, prin cele două vuvuzele media, TVR1, la fel ca-n 90 și Antena3,” a încheiat Rareș Bogdan pentru PSNEWS.RO.