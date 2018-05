Rareş Bogdan, atac devastator! Ce acuză realizatorul "Jocuri de putere"

Rareş Bogdan lansează un atac devastator la adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminăr. Realizatorul "Jocurid de putere" acuză instituţia că l-a discriminat.

"Eu, cetățeanul Rareș I. Bogdan, mă consider discriminat de CNCD, prin urmare înaintez public următoarea sesizare... – dar unde, mama naibii, să o mai trimit?

CNCD a atribuit unor indivizi cu probleme penale ștampila de categorie defavorizată, prin urmare am fost pus în situația de a avea un handicap/dizabilitate prin faptul că nu fur," scrie Rareş Bogdan pe contul său de faceebook.

"Mai are legea, atât în litera, cât și în spiritul ei, mai are vreo logică morală în democrație? Citiți! „Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasa, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Ce cuvinte vor mai fi interzise în România, după etichetarea simbolică, parșivă, curvească a lui Eminescu, Cioran, Eliade... și ce listă lungă urmează, Dumnezeule!, drept personalități suspecte de deviaționism? Deviaționism de la ce?

Nu mai știu cine a spus primul că „politica e o curvă”, îmi amitesc doar că a făcut-o Tudor Gheorghe acum 2-3 ani. Cum facem, băbăieți? Amendați-l!"

Mesajul integral al lui Rareş Bogdan îl puteţi citi aici.

