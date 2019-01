Rareş Bogdan, anunţ crunt pentru Dragnea dacă adevărul despre "10 august" va ieşi la suprafaţă

Rares Bogdan

Rareş Bogdan a ţinut, joi seară, un monolog impresionant despre starea libertăţii presei, a cuvântului rostit şi a viitorului democraţiei.

Toate acestea, după ce postul Realitatea TV a fost sancţionat cu întreruperea emisiei timp de 10 minute, în intervalul 19.00-19.10. Emisiunea "jocuri de Putere" de joi a început cu videclipul trupei "Paraziţii" din 2004, în care rapperii acuzau cenzura din România.

Rareş Bogdan a povestit şi ce s-a întâmplat la şedinţa de joi, a CNA-ului, când s-a sperat în rediscutarea sancţiunii pentru Realitatea TV.

"La sedinta de azi a CNA a fost o nouă filă de inchiziție. S-a cerut rediscutarea sancţiunii, iar majoritatea a decis că nu se impune, deoarece noi am instigat la violență. Un deputat PNL a vrut sa pledeze cauza libertatii de exprimare. Nu i-a fost permis. Legea audiovizualului nu interzice unui deputat să ia cuvântul la ședința CNA. Da, nu e obișnuit, dar teoria dreptului spune că ceea nu este interzis de lege, este permis. Vă întreb ceva: Dacă deputatul Popescu cerea CNA să-l apere pe Dragnea de atacurile mele, putea sau nu vorbi 3 ore, sau 3 zile? Putea! Dar se temeau că vor ajunge în spațiul public toate argumentele care arată că sancțiunea este un abuz de care ar fi mândru Erdogan sau Hugo Chavez, dacă ar mai trăi, că a murit acum 5 ani.

Acuzația de instigare la violență, acuzație pentru care au închis postul pentru 10 minute, acuzație bazată pe un citat atribuit mie, este falsă. Au dat citire unui fragment din colonelul Dragomir si au spus iată dovada că Rareş Bogdan instigă la violență. Ce scria Dragomir pe 11 August: "Vor nesupunere civică? Le dăm supunere civică. Vor violenţe? Le vom răspunde. Vor sa arunce ţara în aer pe modelul Ucraina? Suntem pregatiti sa le raspundem, suntem antrenati sa le raspundem pe masura.Fac apel la toti ofiterii patrioţi din serviciile de informatii, Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, fac apel si la rezervisti, fiti pregatiti. În situatia in care lucrurile vor degenera, ne vom organiza. Fiecare dintre voi stie ce are de facut. Actiunile noastre trebuie coordonate la momentul oportun cu fortele armate. Trupele de jandarmi trebuie sprijinite cu toate forţele".

Atenție! Știau sau nu că sunt cuvintele lui Dragomir? A fost necunoaștere sau ticăloșie? România se va desprinde de comunism doar în ziua când libertatea de expresie nu va fi doar în Constituție, ci în ADN-ul tuturor. Poate peste 100 de ani, poate peste 100 de zile. Ce înseamnă libertatea de expresie, ce inseamna democratie? Alexis de Tocqueville spunea că Democrația este puterea poporului bine informat. Demonstene: Nu poate fi o nenorocire mai mare pentru oamenii liberi decât pierderea libertăţii cuvântului. George Orwell: Dacă libertatea cuvântului chiar înseamnă ceva, ea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă. Salman Rushdie: Libertatea cuvântului este în sine esenţa vieţii. Salman Rushdie a fost condamnat la moarte de ayatollahul Khomeini din cauza Versetelor Satanice, noi suntem condamnați de ayatollahul flaușat la tăcere din cauza dezvăluirilor privind hoțiile titanice", a spus Rareş Bogdan.

Realizatorul Realitatea TV a dezvoltat subiectul pericolului pe care îl presupune cenzura presei.

"În 2004, an crâncen pentru România, cu justiție confiscată de PSD, cu cenzură în măruntaiele redacțiilor, Larry Flint apărea într-un clip al trupei Parazitii și spunea: "Libertatea de expresie nu înseamnă libertatea gândului pe care îl iubeşti, ci a gândului pe care îl urăşti, pe care îl urăşti cel mai tare. Nu pot să cred că în Romania, o țară care ar fi trebuit să învețe din trecut, se mai practică cenzura. Nimic bun nu vine din cenzură, oamenii au dorința înnăscută de a fi liberi, și vor fi liberi. Dacă nu sub această guvernare, atunci sub cea care va urma”. ...

De ce se chinuie toate forțele din România aservite PSD să ne închidă gura? Căci Liviu Dragnea are drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor, iar pielea sa e in pericol. După 30 de ani, un partid trebuie confundat cu statul. Domnule, vedeți să nu fie confundat cu statul în inchisoare. Dacă ancheta in dosarul violențelor din 10 august este lăsată în pace, va ajunge la ordinele date de Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, care spunea dupa protest că a fost o tentativă de lovitură de stat. Dacă dosarul violențelor jandarmilor, impotriva cărora au depus plangere 850 de cetateni, nu este blocat prin presiuni si intimidari, adevărul va ieşi la iveală", a afirmat Rareş Bogdan, care a încheiat trist pentru tânăra generaţie:

"Noi am plătit un preț azi, am decontat factura adevărului spus pe acest post. Am plătit deoarece i-am indus lui Dragnea un sentiment de insecuritate. Îi vom induce și altele, deoarece nimeni nu trebuie să doarmă liniștit până când adevărul va ieși la iveală. Avem o datorie față de această țară, avem o datorie față de copii. Ne vor întreba, când vor deveni majori: tată, de ce ai rămas aici și nu ai făcut nimic? Vreți să nu avem curajul să ne uităm în ochii copiilor noștri? Apropo, să nu uităm: mai aveți curaj să vă lăsați copiii în fața blocului după ora 17? Nu mai aveți, deoarece coaliția toxică a decis eliberarea a 14.000 de infractori".

