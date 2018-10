Rareș Bogdan lansează un avertisment dramatic: ”Mai au un pic”

Rareş Bogdan

Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan avertizează că majoritatea PSD-ALDE mai are un pic și confiscă țara.

Rareș Bogdan face referire la decizia președintelui Klaus Iohannis de a promulga ultima lege a justiției și reamintește că l-a avertizat pe șeful statului că majoritatea PSD-ALDe îl va aduce în această situație.

”Cand i-am transmis public ca exact aici se va ajunge am fost considerat alarmist si panicard, iata unde si la ce s-a ajuns..... O tara abandonata in mainile unui Grup Infractional Organizat. Offf, Doamne, cui ne-ai lasat......?! Tara minora, tara cazuta iremediabil la examenul de capacitate a istoriei..... Pacat de oamenii frumosi si de buna credinta ce o populeaza, cati mai sunt pe aici si inca nu au plecat...... Pas cu Pas au pus in practica ce si-au dorit. Nu s-au oprit. Vor continua! Nimeni nu pare hotarat sa ii opreasca, in afara Poporului batut, gazat si umilit in Piata Victoriei pe 10 august. Romania, un sat fara caini. Ce rusine....., sa nu lupti pentru ca tara ta sa nu derapeze din randul tarilor cu democratii functionale si cu stat de drept, libertate de expresie si libertatea presei reale....O tara in curs de confiscare! Mai au un pic”, scrie Rareș Bogdan.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat statutul magistraților, ultima din pachetul legilor Justiției. Asta după ce șeful statului a retrimis în Parlament, legea, dar a și contestat-o la Curtea Constituțională. Actul normativ amputează prerogativele președintelui României, în cazul numirii procurorilor șefi de la DNA, DIICOT și Pachetul General. De acum, șeful statului poate refuza o propunere, o singură dată. E și cazul Adinei Florea, propusă la șefia DNA.