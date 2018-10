Raed Arafat, exploziv: "Sistemul de avertizare la cutremur a avertizat după ce seismul s-a produs"

Raed Arafat

Raed Arafat a dezvăluit la Realitatea TV că sistemul care avertizează cu 20 de secunde înainte de cutremur a avertizat abia după ce seismul de ieri începuse.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a explicat și la ce se folosește sistemul RO ALERT.

"Important este sa stim ca nu intotdeauna aceste 20 de secunde sunt reale.

In noaptea care a trecut, sistemul care avertizeaza cu 20 de secunde inainte a avertizat cu 5 secunde dupa. Este o chestie relativa. Nu intotdeauna cele 20 de secunde sunt 20 de secunde.

Noi nu aveam ce sa alertam cu 20 de secunde inainte, pentru ca nu stiam. Cand a sunat sistemul, era deja in desfasurare cutremurul.

Cand a fost instalat sistemul RO ALERT, am explicat ca sistemul nu va transmite mesaje de alertare pre-seism. Din doua motive: pentru ca nu avem timp suficient sa alertam si pentru ca daca alertam cu cateva secunde inainte, putem induce panica in randul unei populatii neinstruite la acest moment, iar oamenii pot sa fuga pe casele scarilor sau sa ii prinda cutremurul in lift, unde ar fi cel mai prost loc posibil.

De aceea, sistemul RO ALERT transmite mesaje post-seism. RO ALERT a fost creat pentru a transmite avertizari pentru situatii foarte grave, meteo, de alte situatii, evacuare, adapostire. Dar nu pre-seism", a spus Raed Arafat la Realitatea TV.

România a fost lovită ieri, la ora 3:38, cu 22 de minute înainte de a se trece la ora de iarnă, de un cutremur cu magnitudinea de 5.8 pe scara Richter.

CELE MAI PUTERNICE CUTREMURE DIN ROMÂNIA (1940-2018)

- 10 noiembrie 1940 ora 3:39 a fost un cutremur cu o magnitudine de 7,4 grade Richter

- 4 martie 1977 – ora 21:22, magnitudine 7,4 grade Richter

- 30 august 1986 – ora 00:28, magnitudine 7,1 grade Richter

- 30 mai 1990 – ora 13:40, magnitudine 6,9 grade Richter

- 31 mai 1990 – ora 3:15 , magnitudine 6,4 grade Richter

- 27 octombrie 2004 – ora 23:34, magnitudine 6,0 grade Richter

- 25 aprilie 2009 – ora 20:18, magnitudine 6,0 grade Richter

- 5 august 2009 – ora 07:49, magnitudine – 5,5 grade Richter

- 8 iunie 2010 – ora 15:16, magnitudine – 4.5 grade Richter

- 30 Septembrie 2010 - ora 05:31 , magnitudine – 4,7 grade Richter

- 6 octombrie 2013- ora 4: 37, magnitudinea de 5,5 grade Richter

- 22 noiembrie 2014- ora 23:24 , magnitudinea de 5,7 grade Richter

- 28 octombrie 2018- ora 03:38, magnitudinea de 5,8 grade Richter





CELE MAI PUTERNICE CUTREMURE DIN ULTIMUL SECOL

- 22 mai 1960: CHILE - un cutremur cu magnitudinea de 9,5 a fost urmat de un tsunami devastator în mai multe ţări cu deschidere la Oceanul Pacific, soldându-se cu 5.700 de morţi în Chile, 61 în Hawaii şi 130 în Japonia

- 27 martie 1964: ALASKA - un cutremur de 9,2 produs în apropiere de strâmtoarea Prinţul William, urmat de un tsunami, provoacă moartea a peste 100 de persoane

- 26 decembrie 2004: ASIA - un cutremur de 9,1 în largul insulei Sumatra provoacă un tsunami care devastează circa zece ţări vecine şi provoacă moartea sau dispariţia a peste 220.000 de persoane

- 4 noiembrie 1952: URSS - un cutremur cu magnitudinea 9 în peninsula Kamceatka, urmat de un tsunami devastator resimţit până în Chile şi Peru, provoacă peste 2.300 de morţi

- 11 martie 2011: JAPONIA - un cutremur cu magnitudinea 9, urmat de un tsunami gigantic devastează regiunea Tohoko (nord-est), provocând peste 19.000 de morţi şi dispăruţi şi generând un grav accident nuclear la centrala Fukushima

- 31 ianuarie 1906: ECUADOR - un cutremur de 8,8 în largul coastelor Columbiei şi Ecuadorului generează un tsunami în urma căruia mor circa 1.000 de persoane.



- 27 februarie 2010: CHILE - un seism cu magnitudinea de 8,8 şi un tsunami afectează zona central-sudică a statului Chile şi provoacă peste 520 de morţi şi dispăruţi

- 9 martie 1965: ALASKA - un cutremur de 8,7, urmat de un tsunami, afectează insulele Aleutine

- 28 martie 2005 - INDONEZIA - un seism de 8,7 în apropiere de insula Nias, în largul Sumatrei, provoacă moartea a 900 de persoane şi rănirea altor 6.000

- 9 martie 1957: ALASKA - un cutremur de 8,6 afectează insulele Andreanof şi provoacă un important tsu