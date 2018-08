Mihaela Rădulescu, anunţ uluitor, vineri seară. S-a terminat!

Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a anunţat, vineri seară, că părăseşte emisiunea "Romanii au talent", acolo unde avea calitatea de jurat.

Vedeta TV a invocat motive personale şi a precizat că i-a anunţat deja pe producătorii şi colegii pe care-i avea la show-ul de la Pro TV.

"Dragii mei,

"Ştiti cum e cu momentele alea din viata, cand trebuie sa iei o decizie, oricat de greu ar fi si oricat de multe si diverse lucruri ai de cantarit, de analizat. Am trait un astfel de moment de curand si am facut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportuna pentru mine, asumandu-mi, cum ma stiti, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participa la noul sezon "Romanii au talent", strict din motive personale. Mi-am anuntat acum o saptamana colegii de munca si partenerii de contract si le multumesc nu numai pentru intelegere, dar si pentru o colaborare profesionala de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare placere. Acum stiti si voi si va multumesc cu tot dragul voua, publicul meu si al acestei emisiuni - pentru voi fac o reverenta. Si nu ma plec in fata voastra doar fizic, ci si cu inima mea toata, care va imbratiseaza si va aplauda!", a postat Mihaela Rădulescu pe Facebook.