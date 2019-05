PSD-ul se răzvrătește împotriva lui Dragnea

PSD-ul se răzvrătește

Din ce în ce mai mulți șefi de organizații PSD, cât și primari, se răzvrătesc împotriva lui Liviu Dragnea, în urma rezultatelor proaste obținute la alegerile europarlamentare 2019.

O parte din liderii județeni și primarii PSD îi întors spatele lui Liviu Dragnea. Aceștia îi cer demisia după rezultatele dezastruoase de la europarlamentare 2019

Brăila: Liderii locali ai PSD se întorc împotriva lui Dragnea! Primarul Brăilei i-a cerut demisia!

Primarul Brăilei, Marian Dragomir a izbucnit pe o rețea de socializare, după afișarea primelor rezultate ale alegerilor europarlamentare. Edilul i-a cerut lui Liviu Dragnea să își dea urgent demisia, pentru a putea salva ceea ce a mai rămas din PSD, scrie realitateadebraila.net

”Liviu Dragnea demisia !!!

A ales ușa din spate asa cum scriam pe 20.09.2018. Un partid mare trebuie să fie condus de un președinte fără probleme de imagine, care sa nu ostilizeze romanii împotriva propriului partid.

PSD este un partid care a luat măsuri economice bune, cu primari care nu au putut prezenta realizările lor in campanie pentru ca aveam alte teme de discutat – legile justitiei si ura fata de Liviu Dragnea.

Mi-am asumat încă din 2018 lupta in interiorul partidului și o sa spun întotdeauna lucrurilor pe nume indiferent de persoana sau situatie”, a declarat Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila.

Cluj: Primarul PSD din Dej, atac la Liviu Dragnea! Îl acuză de rezultatele slabe obţinute de PSD

Edilul din Dej spune că rezultatele obţinute de PSD la Alegerile Europarlamentare au venit ca o consecinţă a modului în care Liviu Dragnea a menținut de mai bine de doi ani o dezbatere pe domeniul Justiției, scrie realitateadecluj.net.

“Rezultatul slab obținut de PSD la alegerile europarlamentare, atât la nivel național cât și la nivel local, este în opinia mea consecința modului în care unii membrii ai conducerii centrale a partidului, în special președintele Liviu Dragnea, au generat și menținut de mai bine de doi ani o dezbatere pe domeniul justiției care a acaparat întreaga societate românească în detrimentul preocupărilor reale ale cetățenilor și nu au reușit să transmită suficient de clar măsurile și rezultatele programului de guvernare.

Este o consecință și a încercărilor repetate de modificare a legislației penale în folosul propriu și al unor interese de grup, în folosul unor lideri care nu au pus nicio clipă mai presus interesul cetățeanului, dorința lui, semnalată prin nenumărate proteste, față de propriul interes. Aceste persoane sunt cele care au datoria să justifice și să își asume aceste rezultate exclusiv politice.

Este regretabil că unor oameni onești și care performează în administrație, aleși de către cetățeni, li se aplică etichete pe care nu le merită, pentru fapte și decizii care nu le aparțin și asupra cărora nu au fost consultați. A venit momentul ca și în interiorul PSD cei care au greșit și au subminat acest partid să își asume aceste rezultate și să plătească.

În ceea ce mă privește voi continua cu aceeași intensitate ca și până acum, proiectele de investiții și de dezvoltare ale Dejului, prezente și viitoare în interesul cetățenilor care m-au votat.”, a transmis Morar Costan, primarul Dejului.

Suceava: “A venit vremea ca Liviu Dragnea să își asume eșecul politic, să admită că e o cale greșită și să plece”

Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, îi cere lui Liviu Dragnea să plece din fruntea partidului.

„A venit vremea ca Liviu Dragnea să își asume eșecul politic, să admită că e o cale greșită și să plece. Nu eu trebuie sa plec din PSD, ci tu, la pachet cu Codrin Ștefănescu!”, a scris Dan Ioan Cușnir pe pagina sa de Facebook.

Prezentăm mai jos o parte din mesajul președintelui Organizației Municipale Suceava a PSD:

„… Dragnea, ajutat de apropiații lui, a acaparat PSD și se comporta ca un tiran, dar uită că tiranii din istorie întotdeauna au terminat prost. Dragnea îi vânează pe toți cei care i se opun în partid, dar uită că, mai devreme sau mai târziu, vânătorul devine vânat!

Liviu Dragnea, să știi că PSD-ul nu este al tău și al lui Codrin Ștefănescu. Și să mai știi că marea majoritate a milioanelor de PSD-iști a ajuns să te deteste, fie că sunt membri sau simpatizanți. Sunt convins că schimbarea trebuie să vină din interiorul partidului, mai puțin în conferințe de presă, dar nu mai suport să fiu asociat cu tine și cu Codrin Ștefănescu. Și nu mai suport ca din cauza voastră să las ochii în pământ de fiecare dată când mă întâlnesc cu foști colegi de liceu sau de facultate, atunci când mă întâlnesc cu foștii mei profesori, cu medicii care mi-au adus copiii pe lume, cu prietenii mei, cu familia mea, cu Sucevenii mei! Dar cel mai tare nu mai suport ca milioanele de PSD-iști decenți, verticali și onești să fie greșit judecați doar pentru că sunt asociați cu tine și cu Codrin Ștefănescu. Ce ați făcut voi îmi provoacă disprețul! Prezența la vot de ieri mi-a dat energie din prima clipă, m-a făcut să fiu fericit că Suceava și Romania renaște. Ai lăsat senzația că ție ți-a dat fiori, deși e posibil să ai alte preocupări mai presante acum. O țară sănătoasă are prezenta mare la vot. Dacă interesul național este deasupra interesului de partid, de grup sau personal DE CE să ai fiori și să îți dorești prezență mică la vot? De ce au fost mii de oameni din diaspora care nu au reușit să își exercite dreptul constituțional? Eu visez ca ai mei copii să trăiască într-o țară în care votul democratic duce la legitimitate în guvernare!Cum a început campania pentru Alegerile Europarlamentare? Cum s-a priceput Liviu Dragnea să mobilizeze armata PSD-ului cu ocazia primului miting electoral, la Dumbrăveni? A umilit un tânăr pentru că nu avea alte argumente în fața adevărului. A semănat vânt și a cules furtună. De aceea colegii noștri nu au venit la Iași, pentru că au realizat că au rămas fără lider. Citez mesajul primit de la unul dintre colegii mei:”Nu particip la un miting la care este prezent un lider ce-l consideră un nimic pe unul din semenii noștri, care i-a atras atenția lui Dragnea că n-a făcut nimic în afară de a se ocupa de dosarele ce-l deranjează”.

Eu, unul, prefer să fiu un om normal, decent și rațional, sau cu alte cuvinte, „nimicul lui Dragnea”, decât să îmi fie teamă să apar în public sau să mă plimb singur pe stradă precum el. Nu sunt suficient de „important” și nici nu voi ajunge să cer elicopter dacă mă doare burta.

De la Alexandru cel Mare și până în prezent, victoriile sunt ale echipelor, înfrângerile au fost asumate de lideri, de cei adevărați cu un minim de decență. A venit vremea ca Liviu Dragnea să își asume eșecul politic, să admită că e o cale greșită și să plece. Nu eu trebuie sa plec din PSD, ci tu, la pachet cu Codrin Ștefănescu! Și dacă mai apuci să dai ordin ca să fiu eliminat din PSD, ar fi bine să studiezi puțină istorie. Poate vei afla că atunci când în Anglia anilor 1500 au apărut primii protestanți, cu cât ardea Regina Maria 1, supranumită și Bloody Mary, mai mulți protestanți pe rug, cu atât creștea numărul lor. Asta se întâmplă și în PSD, crește numărul celor care vor să „te muște” și scade numărul celor care încă „te ling”. Iar dacă vei reuși să mă dai afara din PSD, și să iți menții și libertatea, mă voi uita la rânjetul tău de hiena și vei vedea pe fata mea că nu poți să îmi iei fericirea unor ani memorabili alături de oameni minunați in PSD Suceava. Eu rămân roșu și decent. Tu, Liviu Dragnea, nu ești nici roșu și nici decent. Dan Ioan Cușnir, Președinte OM PSD Suceava”.

Vrancea: Marian Oprișan:"Dacă PSD obține sub 30%, Dragnea trebuie să-și dea demisia"

Baronul de Vrancea a ieșit, duminică seara, cu un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Oprisan susține că partidul ar trebui să câștige alegerile, dacă nu, înseamnă că s-a greșit undeva și PSD primește ce trebuie. Baronul de Vrancea este ferm convins că următorul pas ar trebui să fie demisia lui Dragnea.

"PSD ar trebui să câștige alegerile prin ce a făcut la Guvern. Dacă nu, înseamnă că s-a greșit undeva. Un partid primește ce merită. Dacă pierde, șeful partidului trebuie să plece acasă. Dacă pierde alegerile, și obițnem un rezultat slab. În decembrie am obținut aproape 50%. Dacă am scos sub 30%, Dragnea trebuie să plece acasă.

Dragea nu își poate anunța șefia țării fără să se consulte. PSD trebuie să guverneze pentru că e un partid serios, dar dacă vom vedea că rezultatele sunt cele sub așteptări, ne gândim să revalidăm programul de guvernare.

Întrebat cu ce a greșit Dragnea, Marian Oprișan a declarat că această discuție o va purta după închiderea urnelor. O să discutăm după ce se închid urnele, după o analiză clară și eficientă. Acuzațiile cum că liderii nu au tras pentru partid, sunt o poveste. Nu am spus că Dragnea a greșit. Am spus că, dacă partidul pierde alegerile, Dragnea trebuie să își asume responsabilitatea prin plecarea acasă. Doar Liviu Dragnea!", a încheiat Marian Oprișan.

Gabriela Firea: ”De obicei, cei care pierd pleacă atunci când există onoare”

Gabriela Firea i-a dat o replică dură lui Liviu Dragnea, după ce acesta a anunțat că o propune drept candidat la alegerile prezidențiale. Primarul Capitalei spune că nu își dorește să candideze și îi cere lui Liviu Dragnea să demisioneze, dacă are onoare.

”Sunt surprinsă de declarația Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-sa nici acum și nici cand eram în conducerea PSD. (...)

După câștigarea alegerilor parlamentare din 2016, din păcate, am fost tranformată în sac de box. Unii miniștri mi-au spus, după ce au fost schimbați, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru ca nu era dat un ok de “sus”, ca să “nu crească Firea în sondaje”. Au fost boicotate proiecte ale Bucureștiului de către unii membri ai guvernelor care s-au succedat și am fost și sunt blocata de PNL și USR în Consiliul General. Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât și în întreaga țară?

Sănătatea mea, în ultimele șase luni, a atârnat de un fir de ață. Am avut mai multe intervenții și o operatie dificila iar în vara aceasta mai urmează una complexă, sper finală.



Consider că PSD, în forurile statutare, trebuie să-și decidă candidatul la Prezidențiale. Nu mi-am dorit și nu imi doresc să preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să candidez la Președintie. Îmi doresc, însă, să am sănătate și sustinere, să finalizez cu bine proiectele pentru București.

PSD va trebui să depună eforturi, în perioada urmatoare, să recapete încrederea românilor. Să se reorganizeze, să se relanseze și abia apoi să-și voteze candidatul pentru alegerile Prezidențiale.

Am văzut și eu, ca toată țara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsă! Este o consecință a deciziilor și comportamentului din ultimii doi ani, cel puțin.

În momentul în care am văzut că semnalul meu de alarmă, și a altor câțiva colegi, de acum 8-9 luni de zile, nu este luat în seamă de CEX și de liderul partidului, am renunțat la toate funcțiile politice. La unele de bună voie, la altele silită. Am rămas un simplu membru de partid.

Am fost jigniți că am fi puciști, trădători, că am pactizat cu statul paralel. Toate niște invenții, pentru a ascunde realitatea : oamenii își doreau o altă agendă publică axată pe nevoile cetatenilor.

Nu interpretați că aș încerca să înfig cuțitul în spatele unui om aflat în necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc funcții politice, nu vreau să critic într-un moment greu, dar nu pot ignora faptul că în urmă cu aproape un an de zile am previzionat ruptura conducerii PSD de ceea ce gândesc cei mai mulți români.

Au urmat luni grele, în care mi-am suportat pedeapsa pentru că am îndrăznit să vorbesc. Cred cu tărie că ar fi fost cu totul altfel ziua de azi, dacă se luau în seamă aceste semnale de alarma și se refăcea legătura cu românii.

Acum, pericolul este ca stânga românească să dispară așa cum, acum aproape 20 de ani, a dispărut un partid istoric - PNȚ-CD.

Este o vorbă în popor : a pune batista pe țambal. Acum aproape un an, Cex-ul și liderul partidului asta au făcut. La PSD s-a întors piramida partidului cu vârful în jos și tot partidul a depins de lider.

Românii nu au fost atât de mult împotriva partidului, cât au fost împotriva conducerii.

Nu doresc să cadă capete : de obicei, cei care pierd pleacă atunci când există onoare față de colegii de partid și față de țară. Măcar atât să dăm României : minimum de onoare cetățenească.

Noi putem dispărea ca partid, putem dispărea ca oameni politici dar România trebuie să rămână o națiune demnă și puternică!”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.