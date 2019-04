PSD mai pierde un deputat și majoritatea în Camera Deputaților

Deputatul PSD de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat marți, 2 aprilie 2019, adeziunea la PRO România.

”Sunt un om de stânga. Mereu am fost apropiat de oameni și de problemele lor și am încercat să îi slujesc și să îi reprezint cât mai bine atât ca primar, cât și ca deputat în Parlamentul României. Din păcate, PSD-ul de astăzi nu mai reprezintă interesele celor mulți, ci este un partid confiscat de un grup restrâns de oameni care îl folosesc pentru interesele lor personale. M-am alăturat echipei PRO România, pentru că am regăsit alături de Victor Ponta, Corina Crețu sau Mihai Tudose acele valori autentice social-democrate în care cred și dorința de a face bine oamenilor. De asemenea, sper ca la viitoarele alegeri europarlamentare din luna mai românii să aleagă PRO România pentru că este partidul care propune cea mai bună listă de candidați și care sunt convins că vor reprezenta cu cinste România în Parlamentul European”, a declarat deputatul Petru-Sorin MARICA.

În prezent, PRO România are un număr de 21 de deputați în Camera Deputaților.