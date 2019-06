PSD, ședință de taină pe plajă. Jocuri în partid înainte de congres

Social democrații s-au strâns pe litoral pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea congresului. Viorica Dăncilă a convocat liderii PSD la o întâlnire pe malul mării, pentru a-și asigura susținerea la șefia PSD, dar și pentru a discuta variantele pentru funcțiile de președinte executiv și secretar general.

Funcția de Secretar General al partidului este dorită de mai mulți politicieni din partid.

Robet Cazanciuc, fost ministru al Justiției și-a anunțat intenția de a candida la această poziție în partid. Felix Stroe este un alt nume vehiculat pentru candidatura la postul de Secretar General. Totuși, Viorica Dăncilă o dorește pe Rodica Nassar în continuare pe poziția de Secretar General.

Pentru funcția președinte Executivde al PSD sunt mai mulți posibili candidați, printre aceștia fiind Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, Daniel Suciu sau actualul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici. Surse din PSD susțin că Viorica Dăncilă îl vrea pe Daniel Suciu președinte executiv.

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, anunță că a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El fusese schimbat din această funcție de Viorica Dăncilă, în primul Comitet Executiv, după alegerile europarlamentare.

”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia de secretar general PSD ! Am spus DA si voi intra in competitie la Congres ! Speram cu totii la o competitie corecta, colegiala si in folosul PSD ! Sa fim uniti, curajosi si loiali unor principii pentru care am fost votati de milioane de romani ! Doamne ajuta !”, scrie Codrin Ștefănescu.

Surse din partid au vorbit că Nicolae Bădălău și Marian Oprișan erau favoriți, însă niciunul nu vrea să intre în cursa pentru funcția de președinte executiv al partidului. Pentru postul de șef al PSD lider este premierul Viorica Dăncilă dar și va candida, cel mai probabil, și Ecaterina Andronescu.