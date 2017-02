Protest în oraşul lui Liviu Dragnea: 150 de oameni manifestă în Alexandria

Incident la protestul din Alexandria: "Când am ajuns într-o anumită zonă a oraşului..."

Aproximativ 150 de persoane au ieșit, vineri seara, în centrul municipiului Alexandria manifestând împotriva adoptării de către Guvern a proiectului de lege referitor la grațiere și a Ordonanței de Urgență de modificare a Codurilor penale.

Oamenii și-au dat întâlnire în fața Casei de Cultură și au plecat apoi într-un tur al centrului pietonal, îndemnând lumea să iasă din case și să își manifeste nemulțumirile alături de ei.

"Am fost plecat din țară și am revenit după 16 ani să văd ce se întâmpla acum 26 de ani. Am găsit ceva fenomenal. Cineva care vine din altă societate și vede ce se întâmplă în România ...Acum nu am cu ce să mă ocup pentru că am doi copii în facultate și un bătrân de îngrijit. Trăiesc din ce am strâns. Am venit cu gândul să plec în continuare", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Ilie, un protestatar.

Protestatarii au anunțat că că sâmbătă ies din nou în centrul orașului, iar duminică vor lua în calcul participarea la protest alături de cei care se strâng în București.