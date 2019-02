De ce a PLECAT din țară românul rănit de grenadă la protestul din 10 august

Doru Oprea a plecat din țară

Protest 10 august. Doru Oprea, protestatarul rănit de capacul unei grenade la protestul diasporei din 10 august 2018 a luat decizia de a pleca din țară. El a luat decizia în ziua în care Viorica Dăncilă a vorbit în Parlamentul European și a justificat intervenția violentă a jandarmilor din 10 august.

Protest 10 august. Doru Oprea, în vârstă de 42 de ani, este protestatarul rănit de capacul unei grenade la protestul diasporei din 10 august 2018, în Piața Victoriei.

Protest 10 august. Doru Oprea s-a decis în urmă cu câteva luni el să se mute în străinătate, unde și-a deschis o afacere similară cu cea pe care o avea în România. Doru Oprea a povestit pentru publicația New Money de ce a decis să plece în Franța și cum a reușit să își deschidă o afacere aici.

Protest 10 august. "Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu. (...) Decizia am luat-o la Strasbourg, în octombrie, când Viorica Dăncilă era în plenul Parlamentului European. Am văzut-o explicând că tot ce s-a întâmplat pe 10 august a fost legal, cum s-a luat de celelalte țări europene, spunând că 'și voi faceți la fel, bateți protestatarii, îi gazati'... Acela a fost momentul în care m-am decis: gata, s-a terminat!", a povestit bărbatul.

Protest 10 august. Românul are o experiență de 20 de ani în turism și spune că i-a fost destul de ușor să deschidă o afacere în Hexagon.

După ce fusese rănit în Piața Victoriei, Doru Oprea a avut nevoie de două intervenţii chirurgicale pentru a-i restabili artera femurală. Culmea, din spital a plecat cu o infecție, cu o bacterie periculoasă.

"Decizia mea de a mă stabili în Paris a venit cumva natural. Nu mai intru în detalii privind plata taxelor și ce primim în schimbul lor, de lipsa de infrastructura, de calitatea vieții și de restul lucrurilor, pentru că ne-am plictisi și oricum le știm cu toții foarte bine. Nu am reușit să îmi îndeplinesc visul să fac turism adevărat aici, voi face asta însă în Franța pentru că acolo potențialul e imens. Desigur, voi continua să plătesc taxe statului român prin firma de turism din România, treaba va merge în continuare foarte bine, ca un ceas elvețian. Dar ca să le răspund pe scurt tuturor celor care m-au întrebat de ce plec, aș putea sintetiza astfel:

- Țara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuște. La propriu", a scris atunci Doru Oprea pe Facebook.