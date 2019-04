Proiectul privind repatrierea rezervei de aur a fost aprobat și intră la vot

SOV despre aurul repatriat

Repatrierea rezervei de aur merge mai departe, iar BNR nu va mai putea ține în străinătate niciun gram de aur. Asta au decis deputaţii jurişti care au dat undă verde proiectului iniţiat de Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae. Visul PSD de a aduce rezerva de aur internațională a României în țară mai are un singur pas de făcut pentru a se îndeplini. Trebuie să primească votul plenului Camerei Deputaţilor, forul decizional în acest caz.

Liviu Dragnea și senatorul PSD Șerban Nicolae au cerut ca depozitele de aur din străinătate ale României să nu depășească 5% din total.

,, Am pastrat intentia initiala a proiectului, aceea de a constitui rezerva de aur de catre BNR, si administrata DOAR pe teritoriul Romaniei, in tezaur, in tara(...) În esenta nu e nimic special. Am renuntat la aceea cu BNR poate sa depoziteze aur in strainatate, dar nu mai mult de 5 % din totalul rezervei de aur si exclusive in scopul obtinerii de venituri(...) Eu mi-as dori ca Romania sa fie suficient de stabila incat pe teritoriul Romaniei sa se constituie rezervele altor banci centrale'', a declarat senatorul PSD Șerban Nicolae.

În prezent, întreaga rezervă de aur a României cântăreşte 103,7 tone, potrivit BNR. 61 de tone, adică 59%, sunt ţinute la Banca Angliei, sub formă de lingouri, şi restul se află în ţară.

Atât Consiliul Legislativ, cât și BNR avertizează că o astfel de modificare are nevoie de avizul Băncii Centrale Europene.