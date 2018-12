Profesorul însoţitor al elevilor găsiţi dormind în Catedrala din Alba Iulia, sancţionat

Inspectorii şcolari care au desfăşurat un control, luni, la şcoala din Dăneasa de unde provin profesorul şi elevii care au fost evacuaţi din Catedrala Încoronării din Alba Iulia, un elev ajungând la spital, spun că au existat două vicii de procedură: grupul nu şi-a asigurat cazare, iar numărul mare de elevi necesita prezenţa a încă unui cadru didactic. Cel mai probabil, dascălul va fi sancţionat cu „mustrare”.

Inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Olt, Mariana Gheorghe, a declarat că elevii şi părinţii lor au fost cei care i-au cerut profesorului de religie să-i ia la Alba Iulia.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt s-a deplasat, astăzi, cu o comisie la Şcoala Gimnazială Dăneasa, la structura Berindei, pentru a face o cercetare, în urma evenimentelor care s-au întâmplat în ultimele zile. Am purtat discuţii cu părinţii elevilor care au fost în excursie, cu profesorul organizator, precum şi cu managerul unităţii de învăţământ. Din discuţiile pe care le-am purtat şi din documentele care ni s-au prezentat, respectiv dosarul excursiei, am constatat că profesorul de Religie, an de an, organiza excursii la Bucureşti, la Parada de 1 Decembrie. Anul acesta, le-a spus copiilor că nu va mai merge la paradă, întrucât vrea să meargă singur, pe cont propriu, la Alba Iulia. Ulterior, elevii au rugat părinţii să-l roage pe domnul profesor să-i ia şi pe ei, era vorba de copiii de la clasele a VII-a şi a VIII-a, în excursie. Profesorul a cedat insistenţelor părinţilor şi a acceptat să formeze un grup din 12 elevi cu care să meargă la Alba Iulia. Şi-a întocmit dosarul de excursie, a luat acordurile părinţilor, dar nu a luat în calcul varianta cazării, întrucât intenţionau să plece pe 30 noiembrie, seara, ajungeau pe data 1 decembrie, la ora 3.00 dimineaţa, stăteau în gară până dimineaţa, apoi să meargă la paradă şi seara, la 18.30, se întorceau înapoi la Drăgăneşti”, a explicat Mariana Gheorghe.

Ea a explicat că grupul nu a respectat toate procedurile ce trebuie îndeplinite în cazul organizării unor astfel de deplasări.

„Am constatat că există două vicii de procedură. O dată, faptul că nu au avut niciun document prin care să se ocupe de cazare, deşi domnul profesor purtase discuţii telefonice cu directorul Seminarului Teologic, care i-a spus că în cazul încare doresc să rămână în Alba Iulia, le va asigura cazare la internat, dar nu aveau nimic scris în acest sens. Doi la mână, grupul s-a lărgit. Ulterior, cu o zi înainte de plecare, au venit şi alţi părinţi să insiste să le ia copiii dânşilor şi s-a ajuns la un număr de 22 de elevi, iar în acest caz era nevoie de două cadre didactice. Domnul profesor nu a avut pe cine să mai ia din colegi, deşi a rugat dacă cineva vrea să meargă. S-a oferit un părinte că merge, ulterior n-a mai putut nici părintele şi şi-a asumat riscul de a merge singur cu aceşti copii”, a mai declarat inspectorul şcolar.

Şi o comisie ce va fi constituită la nivelul şcolii va analiza cazul, iar cel mai probabil profesorul va fi sancţionat cu „mustrare”.

„Părinţii erau revoltaţi, oarecum, că am venit să sancţionăm directorul şi profesorul de religie, deşi nu este cazul. Copiii au venit foarte încântaţi, dânşii sunt săraci şi nu-şi permit să meargă pe cont propriu cu copii la Alba Iulia. Copiii au fost foarte încântaţi de ceea ce au văzut, domnul profesor se ocupă de copii, e un cadru didactic dedicat. Le-am explicat că nu am venit să sancţionăm pe cineva, dar trebuie să verificăm ceea ce se întâmplă. Am recomandat şcolii să întocmească o comisie de disciplină, vom avea şi noi un reprezentant din partea Inspectoratului Şcolar şi pe baza tuturor documentelor se va hotărî dacă este cazul să fie mustrat profesorul, directorul, întrucât există două vicii de procedură”, a conchis Mariana Gheorghe.

Profesorul de religie şi 22 de copii au plecat la Alba Iulia şi au fost găsiţi dormind în Catedrala Încoronării, un copil ajungând la spital.

